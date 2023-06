III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to historyczna szansa dla reprezentacji Polski w rugby 7 kobiet. Zawodniczki trenera Janusza Urbanowicza wymieniane są w gronie głównych kandydatek do medalu. Zwycięstwo automatycznie da Biało-Czerwonym historyczny awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, pierwszy taki w dziejach polskiego rugby.

Polski rugbistki liczą na wsparcie kibiców w czasie III Igrzysk Europejskich /

Słuchaczy RMF FM do kibicowania zachęcają Małgorzata Kołdej i Hanna Maliszewska:

Polskie rugbystki liczą na wasze wsparcie! foto: Polski Związek Rugby /

Przypominamy, złoto zdobyte podczas krakowskiego turnieju rugby 7 kobiet i mężczyzn bezpośrednio daje olimpijską kwalifikację do Paryża. Zespoły z miejsc 2 i 3 zagrają natomiast w barażu interkontynentalnym, przedłużając swoje szanse na awans do przyszłorocznych igrzysk w stolicy Francji.

/ foto: Polski Związek Rugby /

W Krakowie areną spotkań turnieju rugby 7 jest miejsce ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich - Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Pierwsze mecze zaplanowano na niedzielę 25 czerwca, natomiast wielki finał zostanie rozegrany dwa dni później, we wtorek. W stolicy Małopolski rozgrywki będą toczyć się w trzech grupach.

U kobiet "Biało-Czerwone" zagrają w grupie B, gdzie ich rywalkami będą Niemki, Portugalki i Turczynki. W grupie A wystąpią główne rywalki naszej drużyny do zwycięstwa: Brytyjki, a także reprezentacje Włoch, Czech i Norwegii. W grupie C zmierzą się Hiszpania, Belgia, Szwecja i Rumunia. Do ćwierćfinałów awansują po dwa zespoły z każdej grupy oraz dwie czołowe ekipy z trzecich miejsc. Potem czeka nas rywalizacja w systemie pucharowym.

Zdrowie mistrzyń Europy

/ foto: Polski Związek Rugby /

Podopieczne Janusza Urbanowicza to aktualne mistrzynie Europy i choć zdecydowanie są w ostatnich latach najjaśniejszym punktem polskiego rugby, to obecny sezon był dla nich mocno pechowy. Podczas challengerów do World Series w RPA Biało-Czerwone dość nieoczekiwanie zaprezentowały się poniżej swoich możliwości, a na domiar złego kilka z nich doznało urazów, wykluczających je z gry na długie tygodnie. Stąd nieobecność przez dłuższy czas Anny Klichowskiej i leczącej się od zeszłego roku Karoliny Jaszczyszyn, a także, na szczęście krótsza, Natalii Pamięty i Julianny Schuster. Jednak tuż przed III Igrzyskami Europejskimi kibice rugby otrzymali znakomitą wiadomość. Z wyjątkiem Jaszczyszyn wszystkie kontuzjowane zawodniczki, znalazły się w kadrze powołanych na igrzyska.

/ foto: Polski Związek Rugby /

Trener Janusz Urbanowicz w końcu ma komfort w wyborze składu, a przecież należy pamiętać, że takie rugbistki jak Julia Druzgała czy Marta Morus, zastępujące do tej pory bardziej doświadczone koleżanki, również nie będą chciały oddawać miejsca w składzie.

Ważny test dla Polaków

O ile z występem kadry kobiet wiążemy spore nadzieje, o tyle reprezentacja mężczyzn na III Igrzyskach Europejskich ma głównie zebrać doświadczenie. Ostatni występ w Zagrzebiu, podczas pierwszego turnieju Rugby Europe Trophy, pokazał, że przed odmłodzoną drużyną trenera Chrisa Daviesa wciąż sporo pracy. Zajęliśmy siódme miejsce, a to niestety oznacza, że w tym sezonie praktycznie straciliśmy szansę powrotu na poziom Championship w rugby siedmioosobowym, z którego spadliśmy przed rokiem.

/ foto: Polski Związek Rugby /

W Krakowie Biało-Czerwoni zagrają w grupie A z niezwykle silnymi Irlandczykami, a także Niemcami i Włochami. Obiektywnie każdy z tych zespołów w starciu z Polakami będzie faworytem, a jakiekolwiek "urwanie" punktów przez Biało-Czerwonych traktowane będzie jako niespodzianka. Mimo to, choć podopiecznych Chrisa Daviesa czeka poważny test, warto zwrócić na nich uwagę, bo ci w większości młodzi gracze, za kilka lat mogą przysporzyć nam jeszcze sporo radości.

W grupie B zobaczymy fascynującą rywalizację Hiszpanów i Gruzinów, a także reprezentacje Belgii i Czech, w grupie C z kolei zagrają Wielka Brytania, Portugalia, Litwa i Rumunia.

KALENDARZ: 25-27.06.2023 : III Igrzyska Europejskie. Rugby 7 - Kraków

Reprezentacja Polski Kobiet, mecze eliminacyjne grupy B:

25.06, godz. 10:50 : Polska - Turcja,

25.06, godz. 17:50 : Polska - Portugalia,

26.06, godz. 11:50 : Polska - Niemcy,

26.06: ćwierćfinały,

27.06: półfinały i finały.

Reprezentacja Polski Mężczyzn, mecze eliminacyjne grupy A:

25.06, godz. 14:20 : Polska - Irlandia,

25.06, godz. 20:20 : Polska - Niemcy,

26.06, godz. 14:20 : Polska - Włochy,

26.06: ćwierćfinały,

27.06: półfinały i finały.

Trzymamy kciuki za Biało-Czerwonych!