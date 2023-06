„Mamy dla państwa niespodziankę (…). Myślę, że łezka w oku się zakręci, będzie kupa wspomnień. Są to osoby rozpoznawalne w każdym zakątku Polski” – tak o tym, kto będzie uczestniczył w drodze Ognia Pokoju podczas ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich, mówił Marcin Nowak. Prezes spółki Igrzyska Europejskie zdradził nam też, ile biletów sprzedano na imprezę i jakie są pierwsze opinie sportowców o wiosce zawodniczej, która została otwarta w Krakowie.

Marcin Nowak był gościem internetowego Radia RMF24 / RMF FM

Igrzyska oficjalnie ruszają jutro, ale już dziś do rywalizacji przystąpili w Chorzowie lekkoatleci, a w Tarnowie piłkarki ręczne plażowe. Prezes spółki Igrzyska Europejskie przekonywał na antenie internetowego Radia RMF24, że areny w innych miastach też są gotowe na walkę o medale. Od jakiegoś czasu jesteśmy gotowi do tego, żeby wszystkich ugościć. Zresztą już praktycznie większość tych osób, które do nas miała przylecieć, jest w Polsce, w Krakowie - zaznaczył.

"Słyszeliśmy od Francuzów, że podnieśliśmy poprzeczkę"

W imprezie ma uczestniczyć 7 tys. sportowców, z czego ponad połowa będzie mieszkała w wiosce zawodniczej, którą otwarto w Miasteczku Studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Większość zakwaterowała się już w stolicy Małopolski. Nowak podkreślił, że pierwsze wrażenia zawodników są raczej pozytywne. Powiem szczerze, że obawiamy się między innymi tego, że komuś coś się nie będzie podobało. Natomiast Miasteczko tak naprawdę jest w bardzo wysokim komforcie i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ten komfort jest porównywany z najlepszymi wioskami olimpijskimi, które ja przynajmniej miałem w swoim życiu przyjemność widzieć (...). Wierzę, że tych narzekań nie będzie dużo. Na razie ich nie ma. Wszyscy mieszkańcy krakowskiej wioski są zadowoleni przede wszystkim z przyjęcia, a pogoda też nam sprzyja - zaznaczył gość Radia RMF24.

Jednym z ważniejszych punktów wioski jest stołówka, która może jednocześnie przyjąć 2,5 tysiąca osób. Jak smakują potrawy sportowcom, którzy już są w Krakowie? Odezw odnośnie jakości i wyboru jedzenia jest bardzo dobry. Nawet słyszeliśmy głosy od Francuzów, że troszkę podnieśliśmy poprzeczkę i obawiają się tego, co będzie w Paryżu - zdradził prezes spółki Igrzyska Europejskie. Sam Nowak nie miał czasu spróbować tego, co serwowane jest w wiosce. Na to czasu nie miałem, natomiast jedzenie wygląda, a wynika z tego, że i smakuje wybornie - podkreślił.

Ilu kibiców chce zobaczyć III Igrzyska Europejskie na żywo?

Łącznie z prawie 200-tysięcznej puli biletów pozbyliśmy się ponad 100, prawie 120 tysięcy, więc jest całkiem nieźle. Bardzo dobrze wygląda sprzedaż biletów na ceremonię otwarcia - powiedział na antenie Radia RMF24 Nowak.

Nie można już kupić biletów na koszykówkę 3x3, zawody finałowe w boksie, ani pływanie artystyczne. I chociażby pięciobój nowoczesny, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jedna ze składowych pięcioboju, pływanie, praktycznie rozeszło się jak świeże bułeczki. Oczywiście na to ma też wpływ wielkość obiektu, w którym będą rozgrywane zawody. Będę szczery, popularność tych sportów bardzo miło nas zaskoczyła - podkreślił.

Co czeka nas w trakcie ceremonii otwarcia?

Prowadzący rozmowę Piotr Salak pytał też swojego gościa o to, jak będzie wyglądała ceremonia otwarcia igrzysk. Rozpoczęcie w środę o godzinie 20:30. Najważniejszym momentem ceremonii będzie jednak rozpalenie Ognia Pokoju. Nowak nie zdradził, kto dostąpi zaszczytu zapalenia ognia na szczycie stadionu, ale przekazał kogo zobaczymy w sztafecie na stadionie.

Są to osoby, które na pewno dla każdego z nas - jeszcze raz powiem i dla tych najmłodszych, i dla tych już troszeczkę bardziej sędziwych wiekiem kibiców - będą osobami fantastycznymi. Myślę, że łezka w oku się zakręci, będzie kupa wspomnień. Są to osoby rozpoznawalne w każdym zakątku Polski. Nie ukrywam, że też związane w zasadzie ze sportem, bo inaczej być nie może - stwierdził.

Gwiazdami muzycznymi będą Tribbs i Roxy Węgiel, a także ukraiński zespół hip-hopowy Kalush. Wszyscy mają za sobą doświadczenia z największego konkursu piosenki - Eurowizji. Kalush triumfował przed rokiem, a Roxana Węgiel wygrała Eurowizję dla dzieci. Z kolei Tribbs napisał muzykę do piosenki, która reprezentowała Polskę. Przygotowania do ceremonii komplikowała pandemia i związane z nią perturbacje. Nie chciałbym mówić, że to jest jakiś cud, ale naprawdę wielki szacunek dla wykonawców i wszystkich osób zaangażowanych, że w tak krótkim czasie, w te kilka miesięcy, byliśmy w stanie to dopiąć i próby trwają. Już od kilku dni te próby trwają bezpośrednio na stadionie krakowskiej Wisły. Byłem już tam wielokrotnie. Nie chciał powiedzieć, że tysiące, ale setki osób jest w to zaangażowanych - podkreślił.

Co z bezpieczeństwem? "Współpracujemy ze wszystkimi organami, żeby wykluczyć ryzyko"

Tak wielka impreza jak igrzyska europejskie może być wielkim sprawdzianem dla służb. Szczególnie w czasie, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna konwencjonalna i hybrydowa. Organizatorzy igrzysk przekonują, że zdają sobie sprawę z wyzwań. Zabezpieczenie na każdych imprezach sportowych, zwłaszcza igrzyskach, czy to europejskich, czy olimpijskich, jest kluczowe, bo ryzyko jest przede wszystkim bardzo duże. My nie ukrywamy, że tych zagrożeń widzimy coraz więcej. Współpracujemy tak naprawdę z wszystkimi organami, żeby te ryzyka wykluczyć bądź maksymalnie zminimalizować - podkreśla Nowak i dodaje, że najbardziej strzeżonym punktem jest wioska zawodnicza.

Przedarcie się przez zasieki ochrony policji jest praktycznie niemożliwe. Bardzo ścisła kontrola osobista, dotycząca wjazdu samochodów. Nic się nie przeciśnie. Staramy się, żeby sportowcy od początku do końca w wielkim komforcie mogli przygotowywać się do najważniejszego startu tego 2023 roku. I tak samo jest na obiektach wszystkich obiektach sportowych. Te obiekty, obiekty są bardzo dobrze strzeżone i ta kontrola będzie przebiegała w bardzo dokładny czas tej procedurze - zapewnił.

Bortniczuk chce, by Polska wygrała klasyfikację medalową

Trudne zadanie do realizacji przed igrzyskami postawił minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Liczymy na to, że wygramy klasyfikację medalową - mówił szef resortu w sobotę w rozmowie z RMF FM. Co na to prezes spółki Igrzyska Europejskie i były sprinter? Speaker Skoro minister tak powiedział, nie może być inaczej i mam nadzieję, że sportowcy to słyszeli i dadzą z siebie wszystko - zaznaczył, po czym dodał: Oczywiście sport jest sportem i tutaj o sukcesie decydują naprawdę szczegóły, czasami dyspozycja dnia albo po prostu łut szczęścia. Ale gdzieś głęboko w to wierzę, że III Igrzyska Europejskie będą dla nas igrzyskami rekordowym i że kibice będą pomagali naszym sportowcom, którzy też w rekordowej liczbie startują na naszych igrzyskach. Ta liczba musi się przerodzić w jakość i liczbę medali - zaznaczył. Oprócz medali ważne też będzie to, ile polscy reprezentanci wywalczą przepustek na igrzyska olimpijskie w Paryżu.