Dorota Borowska po blisko dwuletniej przerwie ponownie wystąpi w zawodach rangi mistrzowskiej. Kanadyjkarka jest przekonana, że podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 jest w stanie nawiązać do swoich najlepszych wyników. Na kolejny krążek mistrzostw Europy liczy także Wiktor Głazunow.

Wiktor Głazunow podczas Pucharu Świata w Poznaniu / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Borowska w świetnym stylu wróciła do ścigania. Kanadyjkarka MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki pod koniec kwietnia pewnie wygrała krajowe kwalifikacje do reprezentacji Polski w konkurencji C1 200 metrów, a następnie z niezłej strony pokazała się w Pucharze Świata. Ścigając się ze światową czołówką w Poznaniu, 27-latka zajęła wysokie, czwarte miejsce.

Podczas rocznej przerwy zapomniałam, jak to być reprezentantką Polski na najważniejszych imprezach międzynarodowych, jednak pierwszy start w PŚ na Węgrzech pozwolił mi na nowo poczuć sportową adrenalinę i przypomniał mi jak bardzo kocham rywalizację. Jestem szczęśliwa, że wróciłam - mówi Borowska.

Dorota Borkowska podczas Pucharu Świata w Poznaniu / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Borowska nie ukrywa, że bardzo cieszy się z ponownych występów z orzełkiem na piersi (partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto). W nadchodzących IE 2023 będzie mogła po raz czwarty wywalczyć medal mistrzostw Europy w C1 200 metrów. W 2018 roku w Belgradzie Borowska zdobyła srebro, a rok później w IE 2019 w Mińsku - brąz. Z kolei w 2021 roku podczas ME w Poznaniu sięgnęła po złoto.

Igrzyska w Mińsku były ciekawym doświadczeniem. Panowały tam trudne warunki atmosferyczne, gdzie nauczyłam się, że podczas dużej ulewy zdejmuje się okulary. Podczas biegu ich nie zdjęłam i nie widziałam nic, co się dzieje wokół mnie, co paradoksalnie pozwoliło mi w późniejszym etapie złapać większy luz - wspomina 27-latka. W IE 2023 tak samo będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce. Doping własnej publiczności jest fantastyczny i bardzo lubię słyszeć wsparcie od osób, które nas oglądają i nam kibicują - dodaje Borowska.

Medalowe aspiracje zgłasza również Wiktor Głazunow. Członek polskiej reprezentacji, której sponsorem głównym jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w tym sezonie dwukrotnie stawał na podium PŚ w konkurencji C1 1000 metrów. W Szeged był trzeci, a w Poznaniu na ostatnich metrach finałowej rywalizacji stracił złoty medal na rzecz Słowaka Martina Fuksy.

Pokładam wielkie nadzieje ze startem w IE 2023. To dopiero trzecie w historii igrzyska europejskie, ale widać, jak ta impreza rośnie w siłę - opowiada Głazunow, wicemistrz Europy w C2 500 metrów, dla którego nie będą to pierwsze starty na zalewie Kryspinów. Znam ten akwen, trenuję na nim, jak pomiędzy zgrupowaniami kadry przyjeżdżam do domu. Z utęsknieniem czekam na ten start. Każdy startujący w zawodach chce wywalczyć złoty medal. To wielkie wyróżnienie być najlepszym na świecie czy w Europie. Będę robił wszystko, aby tak się stało, ale co będzie, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zwłaszcza że pojawi się bardzo dużo dobrych zawodników. Z pewnością Fuksa, Rumun Catalin Chirila czy Włoch Carlo Tacchini też mają zamiar zwyciężyć. Na pewno czeka ciężki kawał pracy do wykonania, aby powalczyć o medal - uważa niespełna 30-letni kanadyjkarz, który podczas IE 2023 wystąpi w konkurencji C1 500 metrów.

W rywalizacji kanadyjkarek i kanadyjkarzy podczas III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 wystąpi łącznie siedmioro Polaków. Poza Borowską i Głazunowem zobaczymy Oleksija Koliadycha, aktualnego mistrza świata i brązowego medalistę ME 2022 w C1 200 metrów. W olimpijskiej konkurencji C2 500 metrów będą nas reprezentować Norman Zezula i Aleksander Kitewski, medaliści tegorocznych PŚ w Szeged i Poznaniu. Drugi z nich wystąpi również w parze z Sylwią Szczerbińską w rywalizacji mikstów na tym samym dystansie. Niespełna rok temu wspomniana Polka wraz z Julią Walczak zdobyły brązowy medal ME w C2 500 metrów, a w tym staną przed szansą poprawienia tego rezultatu.

Zawody w sprincie kajakowym na torze regatowym na zalewie Kryspinów rozpoczną się 21 czerwca, czyli w pierwszym dniu Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023. Dzień później zaplanowano cztery finały, a w kolejnych dwóch dniach po sześć. Do rozdania będzie 16 kompletów medali IE 2023.