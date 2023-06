To może być dobry krok w budowaniu reputacji i popularności kickboxingu. Zanim trafi na igrzyska olimpijskie, pojawi się w programie III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. Podczas tegorocznej imprezy, 128 sportowców z 25 krajów zmierzy się w 16 konkurencjach. "Jest to niesamowita promocja kickboxingu na świecie i w Polsce. Cieszę się, że w programie III Igrzysk Europejskich jest również muay thai (boksie tajskim), bo od niego właściwie zaczynają się wszystkie sporty walki" – mówi w rozmowie z RMF FM Cezary Podraza legenda światowego kickboxingu, z którym właśnie o tej dyscyplinie sportu, zasadach, a także sposobie oceniania rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Kickboxing po raz pierwszy znalazł się w programie igrzysk europejskich.

Zawodnicy i zawodniczki na III Igrzyskach Europejskich będą rywalizować w trzech odmianach kickboxingu: Light Contact, Point Fighting i Full Contact. Będą podzieleni również na kilka kategorii wagowych. Zawodników rywalizujących w danej kategorii można rozpoznać m.in.: po stroju. Walcząc w każdej z nich trzeba mieć na głowie kask.

W Light Contactcie, Point Fightingu używa się innych rękawic. Są one półotwarte i dzięki nim można zadawać ciosy zewnętrzną częścią otwartej dłoni. Innych rękawic - pełnych bokserskich - używa się w odmianie Full Contact - wyjaśnia Cezary Podraza legenda światowego kickboxingu.

Odmiana Full Contact powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku, na początku była nazywana wersją amerykańską. Wszystko dlatego, że tamtejsi zawodnicy nie chcieli uderzać z ograniczoną siłą. Chcieli mieć także możliwość uderzania w głowę przeciwnika. W ten sposób powstał tzw. Full Contact Karate, które znacznie wierniej oddaje warunki realnej walki.

W tej odmianie, w odróżnieniu od Light Contactu i Point Fightingu, ciosy można zadawać z pełną siłą. Tutaj także są knock-outy, a po każdym trafionym ciosie walka nie jest przerywana. W odmianie Light Contact i Point Fighting najważniejsza jest technika. W Full Contact chodzi o powalenie rywala - wyjaśnia Cezary Podraza.

Reprezentanci polski gotowi do walki o medale

O medale w formule Full Contact rywalizowało będzie pięcioro reprezentantów Polski: Kinga Szlachcic, Karolina Juja, Oskar Sobański, Jakub Pokusa i Robert Krasoń.

Oczywiście, że myślimy o medalach, bo po to ciężko trenujemy i jedziemy na każdą imprezę. Nie chcę dokładnie mówić o nazwiskach, bo jednak odbędą się kwalifikacje i różnie może się to wszystko potoczyć. Zobaczymy, jak będzie, ale jesteśmy dobrej myśli - mówi Radosław Laskowski, który wspólnie z Wojciechem Kiersteinem prowadzą reprezentację polski w formule Full Contact.

Zawodnicy do najważniejszej imprezy w Polsce w tym roku przygotowują się już od dłuższego czasu, ale 11 czerwca w Zakopanem zakończyli ostatnie szlify. Biało-czerwoni odbyli zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu i, jak podkreśla Laskowski, mieli stworzone idealne warunki do treningu. Wszystko było na tip-top, od bazy noclegowej, przez salę sportową, a przede wszystkim dziękuję za zorganizowanie i udostępnienie pełnowymiarowych ringów, na których będziemy boksować się w Myślenicach podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 - podkreśla szkoleniowiec.

Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z postawy COS i widać, że od lat ośrodek trzyma najwyższy poziom - dodaje.

Biało-czerwoni już odliczają dni do początku turnieju, który zaplanowano na 30 czerwca, a zawody potrwają do 2 lipca. Mamy rozczytanych przeciwników, dobraną taktykę, którą opracowaliśmy w Zakopanem i teraz wystarczy mi tylko zaprosić kibiców na trybuny, bo nie tylko przyda nam się doping, ale naprawdę będzie co oglądać, bo kickboxing to sport bardzo widowiskowy - kończy Laskowski.

Rywalizacja o medale w kickboxingu odbędzie się w Myślenicach. Tam również odbędą się walki w muay thai.