Polscy koszykarze 3x3 przegrali z Łotwą 19:21 w półfinale III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Przed biało-czerwonymi jeszcze dzisiaj walka o brąz.

Reprezentanci Polski w koszykówce 3x3 / Jacek Skóra / RMF FM

Półfinał w pierwszych minutach był wyrównany. Przy stanie 5:4 świetną zbiórkę zaliczył Adrian Bogucki. Polak posłał piłkę do Przemysława Zamojskiego, a ten rzucił za dwa. Akcja za dwa punkty odpowiedzieli jednak Łotysze.

Biało-czerwoni utrzymali dobrą skuteczność i wyszli nawet na dwupunktowe prowadzenie, ale Łotysze odpowiedzieli trzema świetnymi rzutami z dystansu. W rezultacie to rywale prowadzili 13:10. Polacy nie zamierzali się jednak poddawać i szybko doprowadzili do remisu (16:16). Później za dwa punkty trafił Mateusz Szlachetka i wydawało się, że to nasz zespół będzie kontrolował mecz.

Niestety, w końcówce przeciwnicy znów pokazali zabójczą skuteczność z dystansu. Łotysze dwa razy trafili za dwa punkty i wygrali spotkanie 21:19.

W fazie grupowej biało-czerwoni przegrali z Niemcami 20:21 oraz pokonali Estonię 21:17 i po dogrywce Serbię 20:18. W ćwierćfinale wyeliminowali natomiast Izrael 21:13.

W turnieju na obiektach Cracovia Arena Polacy prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela grają w składzie z dwoma mistrzami świata U-23 - Adrianem Boguckim i Mateuszem Szlachetką oraz dwoma doświadczonymi olimpijczykami z Tokio - Szymonem Rduchem i Przemysławem Zamojskim.