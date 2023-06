Dwa kolejne medale dla Polski! Natalia Kałucka i Aleksandra Mirosław zdominowały rywalizację we wspinaczce na czas i wywalczyły odpowiednio - złoto i srebro III Igrzysk Europejskich. W finale Kałucka była lepsza od Mirosław o 0,06 s. Brąz wywalczyła Włoszka Beatric Colli z czasem 7,65 s.

Natalia Kałucka wygrała rywalizację we wspinaczce kobiet / ANGELIKA WARMUTH / PAP

Polki bez problemu przebrnęły przez eliminacje. Wygrała je Aleksandra Mirosław (6,48 s), Natalia Kałucka była druga (6,89 s).

W ćwierćfinale liderka światowego rankingu Aleksandra Mirosław pokonała Alinę Szczyhariewą z Ukrainy. Szczyhariewa popełniła w trakcie biegu błąd i odpadła z rywalizacji.

Świetną dyspozycję pokazała Kałucka, która w ćwierćfinale osiągnęła czas poniżej 7 sekund. Nie dała szans Oksanie Burowej z Ukrainy.

Obie Polki potwierdziły świetną dyspozycję w półfinale - Mirosław była lepsza od Beatrice Collin z Włoch, a Kałucka od Francuski Victoire Andrier.

Choć niektórych mogło to zaskoczyć, to w finale szybsza okazała się Kałucka. Pochodząca z Tarnowa osiągnęła czas 6,57 s, a Mirosław zakończyła swój bieg z wynikiem 6,63 s. To pierwsza porażka Mirosław od długiego czasu. W tym sezonie wygrała trzy zawody Pucharu Świata: w Seulu, gdzie trzykrotnie biła rekord świata (wynosi on oficjalnie 6,25 s), w Dżakarcie i w Salt Lake City. W sumie zwyciężyła w siedmiu ostatnich rundach PŚ, w których brała udział.

Dziś w Tarnowie rywalizowały jedynie panie. Jutro czeka nas rywalizacja w prowadzeniu panów i pań. Poza tym zobaczymy, jak mężczyźni walczą w boulderingu.

Wspinaczka sportowa na igrzyskach olimpijskich

Decyzję o włączeniu wspinaczki sportowej do rodziny sportów olimpijskich podjęto na 129. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Rio de Janeiro 3 sierpnia 2016 roku. Medale zawodnikom rozdano pierwszy raz w Tokio. W Japonii rywalizowano jednak w formacie łączonym - trójboju wspinaczkowym, który łączył wspinanie na czas, prowadzenie i bouldering. Na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu osobno będą rywalizowali sprinterzy, a kolejny komplet medali będzie rozdany za dwubój - prowadzenie i bouldering. Jeszcze inaczej jest na III Igrzyskach Europejskich. W hali ANS w Tarnowie kobiety i mężczyźni walczą łącznie o sześć kompletów medali: we wspinaczce na czas, boulderingu i prowadzeniu.