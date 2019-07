Wczoraj gościliśmy nad Jeziorem Białym – kurortem na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. Dzisiaj odwiedzamy południową – łęczyńską część pojezierza. Gościmy nad jeziorem Piaseczno w gminie Ludwin. Ta część pojezierza, w odróżnieniu od włodawskiej, ma zdecydowanie bardziej kameralny charakter, chociaż znajduje się tu aż kilkadziesiąt jezior.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Urząd Miasta Łęczna / Materiały prasowe

Ludwin to gmina typowo turystyczna. Leży na północ od Łęcznej stanowiąc bramę na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W całej gminie mieszka na stałe do 5 tys. osób. W miesiącach wakacyjnych, ze względu na wzmożony ruch turystyczny, liczba ta ulega potrojeniu. Na terenie gminy znajduje się kilka tysięcy domków letniskowych i rekreacyjnych. Należą głównie do mieszkańców Lublina, którzy tłumnie w weekendy opuszczają miasto i jadą na tę część pojezierza. W odległości niespełna 50 km od stolicy województwa znajduje się kilkanaście jezior - najbardziej sztandarowym jest Piaseczno.

Jezioro Piaseczno na powierzchnię prawie 85 hektarów. W najgłębszym miejscu osiąga 38,8 metra. To co odróżnia go od innych jezior, to widok lazurowej, przejrzystej wody i złociste plaże. To najgłębsze na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim jezioro stanowi raj dla nurków i żeglarzy.

Raj dla nurków i żeglarzy

Na wschodnim brzegu zlokalizowana jest baza dydaktyczna i żeglarska specjalizująca się w kursach żeglarskich. Zachodni brzeg jeziora, który osłonięty jest sosnowo-brzozowym lasem, ma duże, ładne strzeżone kąpielisko z pływającym pomostem. W pobliżu znajduje się ośrodek wypoczynkowy z polem namiotowym i wypożyczalnią sprzętu pływającego.

Piaseczno jest najlepszym akwenem do nurkowania na Lubelszczyźnie. Nie ma drugiego o tak dużej przejrzystości wody. Utworzono tam podwodne trasy. Pierwsza z nich prowadzi do zatopionego holownika rzecznego na głębokości 16 metrów, druga do platformy ćwiczeniowej 20 m. Trzecia do zatopionego na głębokości 30 m drewnianego kajaka.

Gdy się znudzi Piaseczno? Masz inne - na wyciągnięcie ręki

W odległości kilku kilometrów znajduje się przynajmniej kilka innych jezior, chociażby Łukcze, Rogóźno i Zagłębocze. Tak jak Piaseczno, te również są akwenami typowo turystycznymi. Wędkarze upodobali sobie szczególnie jeziora - Bikcze, Krzczeń i Uściwierz. Na nie wszystkie można dojechać w kilkanaście minut rowerem, czy nawet dojść spacerem. Służą temu liczne mniej, lub bardziej wymagające szlaki.

Będąc w okolicy oprócz wypoczynku nad wodą warto odwiedzić kilka miejsc. W miejscowości Dratów znajdują się zabytkowa cerkiew i cmentarz prawosławny. W Kaniwoli zespół dworsko-parkowy ze starym drzewostanem. W samym Ludwinie do zabytków należy budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz.