"Polska piłka nożna ma zawodników z dużym potencjałem, aby grać praktycznie na każdych mistrzostwach. Najważniejsze jest to, by był właściwy trener. Mam pełne zaufanie do Michała Probierza" - mówił w Radiu RMF24 Adam Nawałka. "Uważam, że naprawdę mamy duże szanse, aby wyjść z grupy" - stwierdził były selekcjoner reprezentacji Polski tuż przed startem Euro 2024.

Adam Nawałka / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

W 2016 roku Adam Nawałka poprowadził reprezentację Polski do największego sukcesu w historii mistrzostw Europy, jakim był awans do ćwierćfinału. Co więcej, Biało-Czerwoni byli o włos od awansu do najlepszej czwórki. Przesądziła porażka po rzutach karnych z Portugalią.

Drużyna grała, można powiedzieć, taki futbol naprawdę "na tak". I byliśmy bardzo blisko strefy medalowej. Niestety, rzuty karne przesądziły o tym, że to Portugalia weszła. Chociaż z relacji, które mieliśmy, które mam i również analiz, które przeprowadzaliśmy, to myśmy mieli więcej z gry, więcej klarownych sytuacji - powiedział w Radiu RMF24 Nawałka.

Nawałka o kontuzji Lewandowskiego

Były selekcjoner był pytany o to, jak Polska poradzi sobie w niedzielnym meczu z Holandią bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Myślę, że trener Probierz wraz ze sztabem przygotował wcześniej już takie warianty awaryjne na wypadek właśnie kontuzji i jakichś nieprzewidzianych zdarzeń - podkreślił szkoleniowiec.

Myślę, że ten plan B jest przygotowany. Dowodem tego są ostatnie mecze kontrolne z Ukrainą czy też z Turcją - zaznaczył Nawałka.

Jak dodał, "to było takie przetarcie, bo przecież na mecz z Ukrainą wyszliśmy bez Roberta Lewandowskiego. Z kolei w meczu z Turcją Robert grał tylko praktycznie niecałe dwa kwadranse".

Nawałka: Robert to gladiator

Adam Nawałka jest przekonany, że w pierwszym meczu Holendrzy będą grali "swoją grę", bez oglądania się na Biało-Czerwonych i na fakt, czy w polskim zespole wystąpi Robert Lewandowski, czy nie.

Tutaj żadne jakieś inne ustawienia przeciwnika nie wpływają na zmianę ich koncepcji gry - stwierdził trener.

Jak mówił, "z pewnością sztab szkoleniowy Holandii ma świetnie rozeznanie co do naszych możliwości i z pewnością również będą analizować warianty bez Roberta, jak również i z Robertem, bo nigdy nic nie wiadomo".

Mamy świetny sztab medyczny i i może się zdarzyć, że Robert też nagle wyjdzie w podstawowym składzie. Nie zdziwiłbym się, bo tak jak powiedziałem, mamy świetny sztab medyczny, a przy tym również Robert to jest gladiator. Te kontuzje, które wcześniej miał, jeszcze za moich czasów, bardzo szybko się regenerował i te przerwy były bardzo krótkie - zaznaczył Nawałka.

Nawałka: Mam pełne zaufanie do Probierza

Nawałka chwali pracę Michała Probierza i jego strategię w ostatnich meczach reprezentacji Polski. Mam pełne zaufanie do niego - zaznaczył uczestnik mundialu w 1978 roku z drużyną narodową.

Widać, że od meczów barażowych strategia przygotowana przez selekcjonera, jak i sztab rzeczywiście jest bardzo trafna. Awansowaliśmy do mistrzostw Europy po bardzo trudnym spotkaniu z Walią - podkreślił były selekcjoner.

Wierzę w to, że trener ma z pewnością kilka wariantów. Widać, że dał szansę kilku młodym zawodnikom. Czyli pod względem personalnym jesteśmy przygotowani, jak i również pod względem taktycznym, o czym mówiłem, w meczach kontrolnych z Ukrainą czy też Turcją - powiedział.

Nawałka: Wygląda to bardzo obiecująco

Szkoleniowiec był pytany o to, co do reprezentacji Polski wniósł nowy selekcjoner Michał Probierz.

Ja cały czas powtarzałem, że polska piłka nożna ma zawodników z dużym potencjałem, aby grać praktycznie na każdych mistrzostwach. Najważniejsze jest to, aby był właściwy trener. I myślę, że Michał przejmując kadrę, wprowadził odpowiednie zasady funkcjonowania zarówno na boisku, jak i poza boiskiem, bo wiadomo, że tutaj musi być pewien porządek - podkreślił Nawałka.

Widać, że ta drużyna zaczęła funkcjonować. Widać, że zawodnicy uwierzyli trenerowi. Probierz robi to, co mówi. I to jest niezwykle ważne, aby później to miało przełożenie na boisko. Widać, że zawodnicy wiedzą, co mają grać i wiedzą, jak mają grać. To jest niezwykle istotne - dodał.

Szkoleniowiec chwali postęp taktyczny i fizyczny reprezentacji pod wodzą Probierza.

Zmiana rytmu gry, co jest niezwykle ważne w obecnym futbolu, intensywność na zupełnie innym poziomie i mamy efekty. Wygląda to bardzo obiecująco. Oczywiście jest jeszcze wiele elementów do poprawy, ale cieszmy się z tego, że jesteśmy na mistrzostwach Europy, że drużyna cały czas robi progres i oby to potwierdziła - powiedział Nawałka.

Nawałka: Mamy duże szanse, aby wyjść z grupy

Trener nie ukrywa, że reprezentacja Polski trafiła do bardzo trudnej grupy z trudnymi rywalami. Biało-Czerwoni zagrają z Holandią, Austrią i Francją. Ale piłka ma to do siebie, że piłka lubi niespodzianki. Każdy mecz zaczyna się od wyniku 0:0. To tylko od nas zależy, jaki będzie końcowy rezultat, od tego, jaki mamy plan na mecz, jak ten plan będzie realizowany - podkreślił.

Uważam, że naprawdę mamy duże szanse, aby wyjść z grupy, co będzie już dobrym wynikiem. Będziemy z pewnością rywalizowali z Austriakami. Austriacy też mają swoje problemy, jeżeli chodzi o kontuzje, tak że tutaj upatrywałbym dużej szansy naszego awansu - stwierdził.

Selekcjoner, który poprowadził reprezentację Polski na Euro 2016 oraz mundialu 2018, nie chce wskazywać, która z ekip sięgnie po triumf w mistrzostwach Europy.

Jest wiele drużyn, które kandydują do mistrzostwa Europy. Jest to z pewnością Hiszpania, Portugalia, Anglia, Włosi będą groźni. Myślę, że te mistrzostwa dostarczą nam naprawdę bardzo dużych emocji, ale przede wszystkim my będziemy kibicować Polsce - podsumował Adam Nawałka.