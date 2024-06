Niemcy zagrają we Frankfurcie ze Szwajcarią, a Szkocja w Stuttgarcie z Węgrami na zakończenie rywalizacji w grupie A piłkarskich mistrzostw Europy. Oba mecze rozpoczną się w niedzielę o godz. 21.

Kibice Szwajcarii na zdjęciu ilustracyjnym / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / PAP/EPA

Gospodarze po dwóch zwycięstwach nad Szkocją (5:1) i Węgrami (2:0) są już pewni udziału w fazie pucharowej, podobnie jak Szwajcaria, która wygrała z Węgrami 3:1 i zremisowała 1:1 ze Szkocją.

Niemcy grają spektakularny futbol. Nie możemy się doczekać aż wyjdziemy na boisko i zagramy. Nie stoimy pod ścianą. To będzie ciekawy mecz. Nie mam co do tego wątpliwości - oznajmił selekcjoner reprezentacji Szwajcarii Murat Yakin.

Szkoci jeszcze nigdy nie awansowali do fazy pucharowej dużego turnieju, ale mogą osiągnąć ten historyczny sukces, jeśli w niedzielę wygrają z Węgrami. Zawodnicy trenera Steve'a Clarke'a po remisie ze Szwajcarią (1:1) są w lepszej sytuacji od Madziarów, którzy przegrali dwa mecze na Euro 2024.

Wciąż jesteśmy w grze. Teraz zdecydowanie potrzebujemy zwycięstwa nad Węgrami. Wierzę, że jeśli zdobędziemy trzy punkty, to awansujemy do fazy pucharowej - powiedział trener Szkotów Steve Clarke.

Węgrzy mają jeszcze matematyczne szanse na wyjście z grupy A. Aby tego dokonać muszą pokonać Szkocję i liczyć na korzystne dla nich rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.