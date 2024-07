Cristiano Ronaldo i spółka przystępują do fazy pucharowej Euro 2024. Portugalczycy w 1/8 finału mierzą się ze Słoweńcami, którzy na tym turnieju dotychczas ani nie wygrali, ani nie przegrali - zanotowali za to trzy remisy. Czy i tym razem uda im się popsuć humory rywalom? Przekonamy się po godz. 23:00. Zachęcamy do śledzenia wyniku na żywo!

Portugalczyk Cristiano Ronaldo przed meczem ze Słowenią / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA Portugalczycy po zwycięstwach nad Czechami (2:1) i Turcją (3:0) byli już pewni awansu do 1/8 finału, ale na zakończenie fazy grupowej sensacyjnie przegrali 0:2 z Gruzją, debiutującą w mistrzostwach Europy. Z kolei Słoweńcy w grupie zremisowali z Dania, Serbią i Anglią, dzięki czemu pierwszy raz w historii awansowali do fazy pucharowej ME. Wyjściowe składy: Portugalia: Diogo Costa - Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo - Vitinha, Joao Palhinha, Bruno Fernandes - Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Słowenia: Jan Oblak - Jure Balkovec, Jaka Bijol, Vanja Drkusic, Zan Karnicnik - Jan Mlakar, Timi Max Elsnik, Adam Gnezda Cerin, Petar Stojanovic - Benjamin Sesko, Andraz Sporar. / RMF FM