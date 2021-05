Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczynają w poniedziałek w Opalenicy decydujący etap przygotowań do mistrzostw Europy. Tego dnia mają stawić się wszyscy powołani zawodnicy, o ile nie będą mieć kłopotów z dotarciem z różnych miejsc Europy. Zgrupowanie potrwa do 8 czerwca.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa oraz rzecznik PZPN / Leszek Szymański / PAP

Trener Paulo Sousa i jego współpracownicy ze sztabu już są w Opalenicy. Dziś w planach piłkarzy trening. Jak informował wcześniej rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, wszyscy zawodnicy mają być na zgrupowaniu od pierwszego dnia. Wątpliwości pojawiły się jednak w przypadku Michała Helika, ale wiadomo już, że jego klub Barnsley FC odpadł w sobotę z walki o awans do angielskiej ekstraklasy.



Obiekt "Remes" w Opalenicy jest zamknięty dla dziennikarzy i kibiców. Dziś na konferencji o godz. 15 pojawi się m.in. Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium w sobotnim meczu z Augsburgiem (5:2) strzelił 41. gola w zakończonym sezonie Bundesligi i poprawił rekord legendarnego Gerda Muellera, który w edycji 1971/72 zdobył 40 bramek.

Piłkarskie szczepienia

Od środy do niedzieli piłkarzom będą towarzyszyć na zgrupowaniu ich bliscy. Wszyscy, również rodziny zawodników, zostaną poddani testom pod kątem Covid-19.



W trakcie zgrupowania planowane jest szczepienie piłkarzy, ale to zależy od indywidualnych decyzji zawodników. "Każdy sam zdecyduje, nie ma obowiązku" - zastrzegł rzecznik PZPN.





Sousa w miniony poniedziałek ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na Euro, a także dodatkowego bramkarza na zgrupowanie - Radosława Majeckiego. Największym zaskoczeniem jest brak Kamila Grosickiego, który znalazł się jedynie na liście rezerwowej. Ostateczny skład (z powodu pandemii 26-osobowy) należy podać do UEFA do północy 1 czerwca.



W turnieju zabraknie kontuzjowanych Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Recy, Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika.



Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i na zakończenie - tydzień później - z Islandią w Poznaniu.



Od 9 czerwca bazą kadry będzie hotel Marriott Resort&Spa w Sopocie.



Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.