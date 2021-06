Najbliższy miesiąc będzie pełen sportowych, piłkarskich emocji! Wszystko za sprawą Euro 2020. Pierwszy gwizdek już za nami, a poprzedziła go 15-minutowa ceremonia otwarcia turnieju.

Kibiców, oczekujących na mecz Włochy - Turcja na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, powitali znakomici przed laty włoscy piłkarze Alessandro Nesta i Francesco Totti.

Francesco Totti i Alessandro Nesta / Alberto Lingria / POOL / PAP/EPA

Ceremonię otwarcia Euro 2020 uświetnił swoim występem także słynny tenor Andrea Boccelli, który wykonał arię "Nessun dorma" z opery "Turandot" Giacomo Pucciniego.

Irlandzki wokalista Bono, wykonał natomiast piosenkę mistrzostw "We are the people".



Andrea Bocelli /ANDREW MEDICHINI / POOL /PAP/EPA

Później nad stadionem zabłysły fajerwerki. Piłkę na linię środkową boiska dowiózł z kolei sterowany zdalnie samochód.





O godz. 21 holenderski sędzia Danny Makkelie rozpoczął pierwszy mecz 16. mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie zmierzyły się reprezentacje Włoch i Turcji.

W końcu mamy Euro 2020!

Po raz drugi w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od niej obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał - 11 lipca na Wembley w Londynie.



Poza Rzymem i Londynem, status miast-gospodarzy ma dziewięć innych ośrodków: Amsterdam, Bukareszt, Baku, Monachium, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow oraz Sankt Petersburg i Sewilla. Właśnie w Hiszpanii i Rosji mecze grupowe rozegra polska drużyna, a ich rywalami będą kolejno: Słowacja, Hiszpania i Szwecja.



Będzie to czwarty występ biało-czerwonych w tej imprezie. Dotychczas dwukrotnie odpadli po fazie grupowej, a pięć lat temu dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem - Portugalią.



Pierwotnie ME miały zostać rozegrane w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała się przenieść na 2021.