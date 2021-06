Burmistrz Monachium Dieter Reiter wystosuje w poniedziałek list do UEFA, w którym wezwie do zorganizowania tęczowego protestu przeciwko polityce premiera Węgier Viktora Orbana. Burmistrz chce podświetlenia stadionu w kolorach tęczy na mecz Niemcy-Węgry. "Burmistrz napisze list do UEFA już jutro" - zapowiedziała jego rzeczniczka.

