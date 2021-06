40,1 proc. badanych uważa, że jeśli Polska odpadnie na etapie fazy grupowej Euro 2020, Paulo Sousa nie powinien być nadal selekcjonerem reprezentacji. Przeciwnego zdania jest 20,9 proc. respondentów, a 39 proc. nie ma zdania - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla rp.pl.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa / Marcin Gadomski / PAP

Portal rp.pl przypomniał, że jak dotąd były trener Bordeaux, Fiorentiny i FC Basel poprowadził Polskę w sześciu meczach. Wygrał jeden z nich - z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata (3:0). Ponadto Polska pod wodzą Sousy zanotowała trzy remisy - z Węgrami (3:3) w eliminacjach mistrzostw świata oraz z Rosją (1:1) i Islandią (2:2) w meczach towarzyskich. Reprezentacja z Sousą jako selekcjonerem przegrała też dwa razy po 1:2 - z Anglią (w eliminacjach mistrzostw świata) i Słowacją (na Euro).

W artykule podkreślono, że porażka ze Słowacją, przy późniejszym wygraniu przez Szwedów meczu ze Słowacją sprawiły, że w sobotnim meczu z Hiszpanią, Polska musi wywalczyć co najmniej remis, aby zachować szansę na awans do 1/8 finału Euro. Wyjście z grupy na Euro było jednym z celów, jakie prezes PZPN stawiał przed nowym selekcjonerem - napisano.

Dodano, że uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl odpowiadali na pytanie, czy Sousa powinien zachować posadę, jeżeli Polska odpadnie na Euro w fazie grupowej. Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 20,9 proc. respondentów. Odpowiedzi "Nie" udzieliło 40,1 proc. ankietowanych. 39 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie - poinformowano.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-16 czerwca na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy.

Boniek nie zamierza zwalniać Sousy

Zbigniew Boniek zadeklarował, że nawet jeśli polscy piłkarze nie wyjdą na Euro 2020 z grupy, pozycja selekcjonera Paulo Sousy nie będzie zagrożona. Uważam, że mamy bardzo mądrego, dobrego i fajnego trenera. Podkreślają to wszyscy, którzy z nim pracują - zaznaczył prezes PZPN-u w czasie spotkania z dziennikarzami.

Porażka ze Słowacją bardzo skomplikowała nam sytuację w grupie, bo nie przypominam sobie, aby po przegranej w pierwszym meczu jakiegoś turnieju polska reprezentacja odniosła później sukces. Nie przeszkadza nam to jednak myśleć pozytywnie. Dopóki są szanse i nadzieje, dopóty trzeba grać - mówił Zbigniew Boniek.

Zawodnicy, jadąc na wielką imprezę, mają marzenia. Ja też, jako piłkarz, a później jako prezes, miałem i mam marzenia. I czasami one się spełniają, a czasami nie. Wierzę jednak, że nasze marzenia będą trwały jak najdłużej - dodał.

Według szefa piłkarskiej centrali, każda porażka jest przykra, ale zwłaszcza taka, kiedy wszystkie wskaźniki pokazują, że przegrany był drużyną lepszą.

Nawet grając w ‘10’ (po czerwonej kartce dla Grzegorza Krychowiaka - przyp. RMF), byliśmy bliscy strzelenia gola. Rozumiem krytykę, bo główną wykładnią oceny jest wynik, ale jeśli wyrzucimy ze spotkania jeden epizod, czyli pierwszą bramkę, która padła po indywidualnym błędzie, to przez cały mecz byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym - podkreślił Boniek i dodał: To Słowacy jednak wygrali i chwała im. My musimy cierpieć i robić swoje. Na stos nie będziemy nikogo rzucać, bo nigdy tego nie robiliśmy. Wygrywamy i przegrywamy razem.

Nasi piłkarze wiedzą, że są w trudnej sytuacji i zobaczymy, jak zareagują oraz jak będziemy grali. Na pewno nie możemy płakać. Gramy swoje, robimy swoje i zobaczymy, kiedy dla nas ta impreza się skończy - mówił, po czym przyznał: Prawda jest też taka, że w XXI wieku tylko raz wyszliśmy z grupy. Polska piłka musi jeździć na wielkie imprezy, ale co na nich osiąga, to jest problem, bo uważam, że w stosunku do posiadanego potencjału robimy za mało.

Z Hiszpanią mecz o wszystko

Drugi mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy będzie spotkaniem "o wszystko". To już kolejny taki przypadek w historii polskiego futbolu. Biało-czerwoni nie mogą przegrać z Hiszpanią, jeśli marzą o wyjściu z grupy E. Choć drużyna Luisa Enrique jest odmłodzona i w meczu ze Szwecją miała problemy ze skutecznością, to Polacy, by zremisować lub wygrać z La Furia Roja, musieliby wspiąć się na wyżyny swoich możliwości.