Na pierwszym treningu reprezentacji podczas zgrupowania w Opalenicy piłkarze utworzyli szpaler na powitanie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik i jego wyczyny w miniony weekend były na ustach całej piłkarskiej Europy.

Trening w Opalenicy / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W poniedziałek w Opalenicy rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy. Po południu kadrowicze przeprowadzili pierwszy trening, w zajęciach wzięło udział 21 zawodników.

Na Lewandowskiego czekało miłe przywitanie. Zawodnicy na boisku utworzyli szpaler i oklaskami przywitali swojego kapitana. Napastnik Bayernu Monachium w sobotę pobił rekord Gerda Muellera w liczbie zdobytych bramek w trakcie jednego sezonu Bundesligi. Reprezentant Polski w sobotnim meczu z Augsburgiem strzelił gola nr 41 i o jedną bramkę poprawił wynik Muellera. Lewandowski wyraźnie zwyciężył w klasyfikacji "Złotego Buta" i zdobył nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich.



Pierwsze zajęcia miały charakter rozruchu i trwały równą godzinę. Trening zakończył się grą wewnętrzną na połowie boiska. Nie wszyscy zawodnicy wzięli w nim udział - zabrakło Grzegorza Krychowiaka, Arkadiusz Milika, Dawida Kownackiego, Pawła Dawidowicza oraz bramkarzy Łukasza Skorupskiego i Radosława Majeckiego.



W niedzielnym spotkaniu ligi włoskiej zawodnik Hellas Verona Dawidowicz z powodu kontuzji opuścił boisko w drugiej połowie. Jak zapewnił lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski, uraz nie jest groźny i 26-letni obrońca będzie do dyspozycji trenera Paulo Sousy.



Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. Od środy przez pięć dni zawodnikom będą towarzyszyć rodziny.



W trakcie przygotowań biało-czerwoni zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i na zakończenie - tydzień później - z Islandią w Poznaniu.



9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.



Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.