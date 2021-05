Rozpoczyna się misja Euro 2020. Na zgrupowaniu kadry jest już Robert Lewandowski i to właśnie napastnik pojawił się przed mikrofonem i odpowiedział na pytania dziennikarzy. "Każdy kolejny sukces mnie napędza" - przyznał najlepszy strzelec ostatniego sezonu Bundesligi.

Napastnik Bayernu Monachium poprawił w zakończonym w sobotę sezonie niemieckiej ekstraklasy rekord legendarnego Gerda Muellera, który w edycji 1971/72 zdobył 40 bramek.

Nie do końca jeszcze zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście, wielka duma, wielkie szczęście, ale chyba dopiero z biegiem czasu dotrze do mnie, co się w ostatnim czasie wydarzyło. Wiem, jakie emocje wzbudzał rekord sezonu w Polsce i Niemczech, dlatego to nie było dla mnie łatwe. Koniec końców, pobiłem ten rekord. Z roku na rok udaje mi się coś, o czym wcześniej nie marzyłem - przyznał Lewandowski podczas konferencji prasowej w Opalenicy.



W poniedziałek w wielkopolskiej miejscowości rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji kraju przed mistrzostwami Europy.



Każdy kolejny sukces mnie napędza. Zawsze tak miałem. Rekord pobicia bramek w jednym sezonie smakuje bardziej, niż gdybym pobił rekord wszystkich goli łącznie w Bundeslidze (ten ciągle należy do Müllera - przyp. RMF FM) - dodał polski napastnik.







Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i na zakończenie - tydzień później - z Islandią w Poznaniu.

9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu.



Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

