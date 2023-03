Fernando Santos ogłosił skład Polaków na dzisiejszy mecz z Albanią w eliminacjach Euro 2024. Spotkanie na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o godz. 20:45.

Piotr Zieliński / Leszek Szymański / PAP

Polacy do meczu z Albanią przystąpią po porażce 1:3 z Czechami. W piątek w Pradze Biało-Czerwoni już po trzech minutach przegrywali 0:2. Honorowego gola strzelili w końcówce spotkania. Jego autorem był Damian Szymański.

Na sobotniej konferencji prasowej Fernando Santos powiedział, że zmiany na mecz z Albanią będą, ale nie radykalne. Niektóre rzeczy będziemy musieli zmodyfikować z dwóch względów - jeden z nich, to kwestia tego, jak podchodzę do drużyny rywala. Druga to fakt, że przed chwilą graliśmy mecz, a musimy mieć świeżość. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, ale zmiany na pewno będą - dodawał portugalski selekcjoner.

Chcemy pokazać charakter i to, co charakteryzuje Polaków - zdolność do poświęcenia i umiejętność robienia rzeczy wielkich. Możemy powiedzieć drużynie Albanii, że bardzo ją szanujemy, ale tutaj to my rządzimy - kontynuował.

Fernando Santos w porównaniu do meczu z Czechami dokonał czterech zmian. Za Matty'ego Casha, Krystiana Bielika, Sebastiana Szymańskiego i Michała Karbownika grają Bartosz Salamon, Jakub Kamiński, Nicola Zalewski i Karol Świderski.

Polska: Wojciech Szczęsny - Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Rezerwowi: Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski - Tymoteusz Puchacz, Paweł Dawidowicz, Damian Szymański, Krystian Bielik, Ben Lederman, Sebastian Szymański, Michał Karbownik, Robert Gumny, Michał Skóraś, Krzysztof Piątek.

Albania: Thomas Strakosha - Iván Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj - Ylber Ramadani, Klaus Gjasula, Kristjan Asllani, Jasir Asani - Myrto Uzuni, Sokol Çikalleshi.

Rezerwowi: Etrit Berisha, Elhan Kastrati - Ermir Lenjani, Frédéric Veseli, Jon Mersinaj, Nedim Bajrami, Tauljant Sulejmanov, Qazim Laci, Andi Hadroj, Lindon Selahi, Anis Mehmeti, Amir Abrashi.