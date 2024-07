Uczniowie szkół podstawowych w maju przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki swoich zmagań poznają już jutro, 3 lipca. Jak je sprawdzić?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do egzaminu ósmoklasistów w tym roku przystąpiło ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną opublikowane przez CKE online 3 lipca 2024 roku (środa) na stronie wyniki.edu.pl o godzinie 8:30. Tego samego dnia absolwentom zostaną wydane zaświadczenia oraz informacje o wynikach.

Jak sprawdzić wyniki?

Aby sprawdzić wyniki online, trzeba zalogować się na stronie CKE - wyniki.edu.pl - używając do tego indywidualnego loginu i hasła, które uczeń otrzymał w szkole. Po zalogowaniu, uczniowie będą mieli dostęp do swoich wyników oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu, które będzie potrzebne podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy.

Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Jak przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.