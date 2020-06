Środa to drugi dzień zmagań ósmoklasistów. Dziś uczniowie piszą test z matematyki. Po opublikowaniu przez CKE arkuszy na rmf24.pl znajdziecie przykładowe odpowiedzi.

Koronawirus w Polsce. Egzamin ósmoklasisty w Sportowej Szkole Podstawowej Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Dziś o 9 rozpoczął się drugi dzień zmagań uczniów z egzaminem ósmoklasisty. Uczniowie piszą test z matematyki. Egzamin potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut).

W w arkuszu egzaminacyjnym zgodnie z zapowiedziami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.



"Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski" - zaznaczono w komunikacje CKE.



Podano także, że wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania.

Za ósmoklasistami egzamin z jęz. polskiego



Młodzież ostatnich klas szkół podstawowych wczoraj zmierzyła się z zagadnieniami z języka polskiego. Na egzaminie pojawiły się odwołania do dwóch lektur "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza i "Artysty" Sławomira Mrożka.



TU ZNAJDZIECIE ARKUSZE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Uczniów czeka jutro ostatni egzamin - z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.