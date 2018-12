Łódź była przystankiem na trasie naszej akcji "Choinki pod choinkę". Od godziny 11 przy Manufakturze rozdawaliśmy wyjątkowe drzewka i słodkości. Pierwsze osoby ustawiły się w kolejce już w nocy, by być pewnym, że otrzymają choinki. Łodzianie udowodnili nam, że są wyjątkowo rozśpiewani! Razem z Eweliną Lisowską zaśpiewali kolędy!

Atrakcji było co niemiara. Każdy kto otrzymał drzewko dostał też wielopak gum Mamba. Stu pierwszym osobom rozdaliśmy także aromatyczne pierniczkowe gwiazdy. Żółto-niebieskie bombki otrzymało dziesięć pierwszych osób w kolejce.

"Choinki pod choinkę" w Łodzi. Wielkie rozpoczęcie! Jacek Skóra, RMF FM



Pozytywnie zaskoczyliście nas frekwencją. Wielu z Was pojawiło się przy Manufakturze, dużo było też chętnych do udziału w naszym świątecznym karaoke. Zobaczcie jak młodzi fani zaśpiewali z Eweliną Lisowską "Do szopy, hej pasterze".



Wspólne kolędowanie z Eweliną Lisowską w Łodzi! Jacek Skóra, RMF FM

Udane występy zaliczyli też soliści. Zobaczcie występ Krzysztofa Kędraka. To jego wykonanie znajdzie się w wielkim finale naszej świątecznej zabawy.



"Choinki pod choinkę". Posłuchajcie Krzysztofa Kędraka! Jacek Skóra, RMF FM



Przypominamy, że 23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!

"Choinka pod choinkę" w 12 miastach

Naszą choinkową akcję zaczęliśmy od Katowic, następnie byliśmy we Wrocławiu.

Dziś byliśmy w Łodzi, ale odwiedzimy jeszcze 9 miast. Juro choinkowy konwój dotrze do Poznania. Towarzyszyć nam tam będzie muzyczna gwiazda - Lanberry.

Sprawdźcie, kiedy pojawimy się w Waszych miejscowościach! Codziennie będą nam towarzyszyły gwiazdy. Na scenach pojawią się: Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!