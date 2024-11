W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ruszy w sobotę, ale pierwsze ozdoby i świąteczne smakołyki będzie można kupić już w piątek. Na krakowskim rynku zagości ponad 100 wystawców z całej Polski, ale też z Litwy, Ukrainy, Węgier i Słowacji.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie można odwiedzać od 29 listopada 2024 do 1 stycznia 2025 roku / Jacek Skóra / RMF FM

Przygotowania do otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego w sercu Krakowa

Na krakowskim rynku stanęły pierwsze świąteczne kramy. W tym roku ozdobi je 650 żywych choinek, które też powoli są już rozkładane. Wystawcy mają dwa dni, by przygotować się na otwarcie jarmarku.

Mamy trochę pracy, ale tu atmosfera zawsze jest gorąca. Lubimy tu być, bo jest ciepło, miło i przyjemnie - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz jedna ze sprzedających.

Nasze stoisko jest tu od 25 lat. W Krakowie jest wyjątkowy klimat - dodaje inna.

Już od piątku będzie okazja, by spróbować m.in. tradycyjnej kwaśnicy czy żurku, a na deser zjeść piernik i napić się gorącej czekolady. Nie zabraknie też ręcznie robionych ozdób choinkowych.

Mamy mikołaje, krasnale, choinki - "do wyboru, do koloru" - podkreślił jeden z wystawców.

Co roku na Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie czekają mieszkańcy i turyści. Jarmark dodaje uroku miastu przed świętami - mówi w rozmowie z RMF FM jedna z krakowianek. Nie możemy się doczekać na otwarcie, jesteśmy tu co roku - podkreśla z kolei jedna z turystek.

Jarmark potrwa do 1 stycznia.

Ponad 30 lat tradycji

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie to wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją.

To nie tylko okazja do zakupu unikatowych świątecznych prezentów, ale również moment, by poczuć wyjątkową, przedświąteczną atmosferę. Także w tym roku na gości czekać będzie 105 kiosków handlowych i gastronomicznych.

Organizatorzy szczególny nacisk kładą na bogaty program kulturalny. Wśród wydarzeń znajdą się występy zespołów artystycznych, prezentacje gmin i tradycyjne kolędowanie.

Niezwykłą atrakcją będzie Korowód Szopek Krakowskich oraz międzynarodowy projekt "Mosty Między Miastami", łączący młodych artystów z różnych krajów. Dla najmłodszych przygotowano spotkanie z Mikołajem oraz możliwość napisania do niego listu.