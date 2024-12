Świąteczne jarmarki i kiermasze powstają w całej Polsce. Dokładnie dziesięć dni pozostało do Wigilii Bożego Narodzenia. Z odwiedzającymi bożonarodzeniowe kiermasze w Kielcach rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Są wybory świąteczne, ciasta, były grzańce, są haftowane ozdoby, anioły świąteczne. Jeśli chodzi o kulinaria, najbardziej przyciągają wędliny. Szukamy ozdób. Dzieciaki znajdą coś dla siebie: są aniołki, mikołajki, to są rzeczy, które sprawią, że będzie czuć święta w domu, nawet jeśli postoją tylko chwilę, tylko przez Wigilię - opisują w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Kielc, którzy odwiedzili zakończony niedawno jarmark przed Wojewódzkim Domem Kultury. W nowym tygodniu jarmark bożonarodzeniowy rozpocznie się na kieleckim Rynku.

Pierniki, makowce i świąteczny recykling

Boże Narodzenie to czas pierników i serników. Są pierniki na choinkę, są staropolskie, mamy jadalne ozdoby choinkowe, pierniki w kształcie dzwonka, butów, gwiazdka, są różne aranżacje. Jak przygotować idealne pierniki? Trzeba próbować, nawet jeśli nie wyjdzie idealny kształt. Nie używamy foremek, mamy specjalne nożyki do pierników - opisuje Iwona Wójcik, organizatorka kiermaszy świątecznych, właścicielka cukierni "Świat słodyczy" w Kielcach. Boże Narodzenie to też makowce, to numer jeden. Mak jest specjalnie zrobiony, zgodnie z recepturą można dodać miód, bakalie, rodzynki, migdałki - dodaje Iwona Wójcik.

Z kolei przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach, w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych zorganizowany jest kiermasz, z którego dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. Dużą część ozdób przygotowali uczniowie z nauczycielami. Największą uwagę przyciąga Rudolf zrobiony z drewna. Renifer ma czapkę świętego Mikołaja, wygląda niestandardowo, ciekawie. Większość rzeczy zrobiona jest z recyklingu, uczniowie i nauczyciele chcieli wspólnie zrobić coś z niczego. Do tego są żurawina, szyszki, pierniki, sztuczny mech, czyli chrobotek. Gdy każdy dołoży swoją cegiełkę, będzie fajnie - opisuje Monika Piłatowska-Kloc, pedagog z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Coraz bliżej główny jarmark

19 grudnia rozpocznie się jarmark świąteczny na Rynku w Kielcach. Organizatorzy jarmarku zapowiadają, że w tym roku będzie rekordowa liczba wystawców z przepięknym regionalnym rękodziełem, wyjątkowymi prezentami i przysmakami. "Zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy kochają świąteczną atmosferę. To idealny czas, by wspólnie celebrować najpiękniejszy okres w roku" - podkreślają.

Między 19 a 22 grudnia na Rynku w Kielcach przygotowane będą:

Stoiska z unikalnymi produktami - ręcznie robione ozdoby, biżuteria, świąteczne dekoracje i wiele więcej.

Strefa gastro pełna regionalnych smaków, słodkich wypieków i gorącej czekolady.

Mnóstwo kreatywnych warsztatów - od robienia ozdób po pieczenie pierników.

Świąteczna karuzela, która zachwyci najmłodszych.

Lodowisko na świeżym powietrzu - czas na figury i piruety.

Domek Świętego Mikołaja - spotkaj go osobiście i poczuj prawdziwą atmosferę świąt.

Nie zabraknie także występów artystycznych, kolędowania i wielu niespodzianek, które sprawią, że ten grudzień będzie naprawdę magiczny.