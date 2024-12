To będzie wyjątkowy mikołajkowy weekend w RMF FM. Zaczynamy w piątek pod Tatrami - w Zakopanem, a kończymy na Mazurach - w mikołajowej wiosce w Mikołajkach. Wypatrujcie naszego konwoju nie tylko na ziemi. Będą prezenty, spotkania z dziećmi i mnóstwo radości. W sobotę zapraszamy Was na wyjątkowy zlot Mikołajów w Mikołajkach. Zapewniamy: będzie się działo! Bo Mikołaj przygotował dla Was mnóstwo atrakcji.

​Mikołajki w Mikołajkach z RMF FM / Grafika RMF FM 6 grudnia to bardzo intensywny dzień dla każdego Mikołaja. Prezenty, podarki, niespodzianki. Czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Dlatego Mikołaj pojawi się także w Faktach RMF FM. Wraz z naszymi dziennikarzami odwiedzi Zakopane, szpital w Radziszowie, lotnisko Kraków-Balice, a dzień zakończy w wiosce Mikołajów w Mikołajkach. Słuchajcie Faktów RMF FM i śledźcie nasze media społecznościowe, bo Mikołaj szykuje mnóstwo niespodzianek. Wypatrujcie go w trasie, w żółtym konwoju RMF FM. A jeśli chcecie zobaczyć, jak bawią się Mikołaje po dobrze wykonanej pracy, zapraszamy na... Mazury. 6 grudnia Mikołajki zmienią się bowiem w magiczną wioskę Świętego Mikołaja. W Wiosce Żeglarskiej, na promenadzie, czy na placu Wolności będzie można poczuć zbliżające się święta. Zamieniamy naszą Wioskę Żeglarską w magiczną Wioskę Świętego Mikołaja, do której ściągają Mikołajowie z całego świata. Tworzymy miejsce pełne świątecznej radości i ciepła, gdzie każdy może poczuć się jak w bajce. Zapraszamy do wspólnego kolędowania, zabawy i cieszenia się niezliczonymi atrakcjami, które czekają na całe rodziny. Mamy też przecieki, że jeden z Mikołajów może do nas przypłynąć - mówi Joanna Durkiewicz z Grupy AMAX, współorganizatorka wydarzenia. W piątek o 19.30 na rynku w Mikołajkach Mikołaj RMF odpali światełka na tamtejszej choince. Będzie wspólne kolędowanie, ale też doskonała okazja, by zrobić sobie z nim zdjęcia i szepnąć słówko o prezentowych marzeniach. Ale na tym nie koniec. Mnóstwo atrakcji przewidziano na cały mikołajkowy weekend. W sobotę zapraszamy na zlot i paradę św. Mikołajów. Mikołaj na skuterze? Mikołaj rajdowiec lub piłkarz? Mikołaj w fartuchu kucharza? Oczywiście - takie rzeczy tylko na Mazurach! Przygotowano strefę animacji dla dzieci, gdzie zabawy prowadzić będą elfy, zagrodę reniferów, a także mikołajkowe morsowanie! Będą więc warsztaty świąteczne dla dzieci, gdzie najmłodsi będą mogli ozdabiać pierniki, pisać listy do Świętego Mikołaja i tworzyć świąteczne dekoracje. Oczywiście nie zabraknie najlepszej muzyki, skoro na zlot Mikołajów wybiera się radiowy siwobrody. Na scenie w Wiosce Żeglarskiej wystąpi m.in. Dominik Dudek, ale także lokalni artyście oraz dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. A wieczorem wielka niespodzianka dla wszystkich Mikołajów, dla wszystkich rozdających prezenty! Rekordowa dyskoteka Mikołajów, która porwie do tańca całe rodziny. Czekamy na Was dołączcie, koniecznie! W niedzielę Biegi Mikołajkowe, w tym półmaraton oraz "Mikołajkowa Dyszka", zakończone uroczystym wręczeniem nagród. Dodatkowo przez cały ten czas działać będzie świąteczny jarmark z regionalnymi smakołykami! Imieniny naszego miasta to ważne wydarzenie, które integruje mieszkańców. Radni gotują bigos, koła gospodyń wiejskich prezentują swoje wypieki, dzieci dostają prezenty. Zachęcamy, aby w tych dniach odwiedzić Mikołajki i poczuć nadchodzące święta - mówi burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski. / Grafika RMF FM