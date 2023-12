Rozpoczął się tradycyjny, grudniowy jarmark w wielkopolskim Zagórowie. Możemy tam nie tylko spróbować lokalnych przysmaków, ale także poszukać inspiracji do świątecznego przyozdobienia swojego domu.

Tradycyjny jarmark w Zagórowie. Tu bije rodzinne serce wielkopolski RMF FM

Do wigilii Świąt Bożego Narodzenia pozostały dwa tygodnie. Dla mieszkańców okolicy, tradycyjny jarmark, to symboliczny początek przygotowań do świąt.

Na rynku w wielkopolskim Zagórowie czuć już zapach pierogów, piernika i choinek. Możemy spróbować tu świątecznej kapusty, bigosu i wybitnych śledzi po zagórowsku.

Najważniejsze w tej imprezie jest jednak to, że nie ma ona komercyjnego charakteru. Chodzi bardziej o to, by spotkać się i pobyć ze sobą w rodzinnej atmosferze.

Warto zjechać z trasy i wpaść do Zagórowa, by na własne oczy przekonać się, że serce wielkopolski dziś bije właśnie tam.