Tegoroczna Wigilia w Radiu RMF24 będzie prawdziwie wielowyznaniowa - spotkamy się z luteranami i grekokatolikami. Święta natomiast upłyną w klimatach filmowo-sportowych.

Specjalny program 24 grudnia już od godz. 9:00 poprowadzi Marcin Jędrych, który zapyta o. Dariusza Piórkowskiego, jak zasiąść do wspólnej wieczerzy z osobą, z którą jesteśmy skonfliktowani. Prof. Jerzy Bralczyk wytłumaczy natomiast znaczenie słowa wigilia.

Od 13:00 do 15:00 na wielowyznaniową Wigilię zaprasza Tomasz Terlikowski. Sprawdzi on, jak do obchodów świąt szykuje się małżeństwo kapłanów luterańskich i grekokatolicki ksiądz wraz z żoną i trójką dzieci.

25 grudnia Radio RMF24 zaprasza na "Święta jak z filmu". Od godz. 9:00 Krzysztof Urbaniak wraz z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą, dziennikarką Faktów kulturalnych RMF FM i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, blogerką i autorką programu o serialach w RMF Classic, porozmawia o kultowych świątecznych komediach romantycznych, m.in. "Holiday" i "To właśnie miłość". Śladami tego drugiego filmu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, wybierzemy się na zimowy spacer po Londynie.

Drugi dzień świąt upłynie na sportowo. Piotr Salak po 9:00 spotka się z polskimi nadziejami medalowymi na igrzyskach w Paryżu. Zapyta ich o przygotowania do igrzysk i o rzeczy, o które nikt nigdy wcześniej ich nie pytał. Wśród gości będą m.in. Pia Skrzyszowska, Natalia Kaczmarek, Paweł Fajdek i Kamil Semeniuk.

1 stycznia w Radiu RMF24 od 10:00 zapowiedzi tego, co czeka nas w 2024 roku - w gospodarce, sporcie, polityce, a nawet w kosmosie. Paweł Balinowski porozmawia o tym z dziennikarzami i gośćmi m.in. gen. Bogusławem Packiem, ekonomistą Piotrem Kuczyńskim i astronomem Jerzym Rafalskim.

Internetowe Radio RMF24 wystartowało w marcu 2021 roku. Na antenie przez cały dzień pojawiają się relacje reporterów, rozmowy z gośćmi, analizy ekspertów, reportaże i komentarze. Stacji można słuchać na portalach www.rmfon.pl i www.rmf24.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnych RMF ON i RMF24.

