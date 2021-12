Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia na tych, którzy 16 grudnia oddadzą krew, czeka wyjątkowe podziękowanie. Dawcy dostaną choinki. To prezent od Lasów Państwowych w ramach akcji "Choinka dla życia".

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Święta to piękny, rodzinny czas. W naszych domach stanie bożonarodzeniowa choinka. Ważne, by było to naturalne drzewko, pachnące lasem. Proponując takie drzewka, chcemy zachęcić wszystkich, by w te święta podarowali wyjątkowy prezent, jakim jest krew, bezcenny dar życia - mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe przygotowały tę akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa wspólnie z Narodowym Centrum Krwi. Odbędzie się we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W sumie choinkę za oddanie krwi będzie można dostać w ponad 40 punktach w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, w Wałbrzychu i Świdnicy.

Krew jest jednym z najbardziej pożądanych "leków", którego niczym nie można zastąpić. Tylko dzięki ofiarności Honorowych Dawców Krwi możliwe jest niesienie pomocy pacjentom, którzy wymagają leczenia krwią i jej składnikami. Cieszę się, że Lasy Państwowe dostrzegają potrzebę wsparcia działań promujących honorowe krwiodawstwo. Jest to dowód na to, że krwiodawstwo jest bliskie sercom wielu ludzi - podkreśla Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Szczegółowe informacje i mapa, gdzie można oddać krew w ramach akcji "Choinka dla życia", są dostępne na stronie www.choinkadlazycia.pl.