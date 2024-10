Szczecin wprowadza czasową organizację ruchu wokół cmentarzy. Ma to ułatwić dotarcie do nekropolii oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i kierowcom. Wprowadzone zostaną tymczasowe zamknięcia ulic, ograniczenia prędkości, a także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

/ Aneta Łuczkowska / RMF FM

Zmiany w organizacji ruchu

Do 3 listopada mieszkańcy i odwiedzający szczecińskie groby mogą spodziewać się wielu zmian w ruchu drogowym.

We Wszystkich Świętych o godz. 6:00 zostaną zamknięte dla ruchu obie jezdnie ul. Ku Słońcu, a także ulice Karola Miarki, Piękna, Santocka. Ul. Ku Słońcu zostanie otwarta dla aut 1 listopada ok. godz. 22:00.

Wprowadzony zostanie również ruch jednokierunkowy na ulicach Świerczewskiej, Dworskiej, Gajowej i Krzywej. Dla ułatwienia dostępu do cmentarzy, zorganizowane będą objazdy oraz wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna.

Zmiany koło cmentarza w Dąbiu obowiązują od czwartku. To ograniczenia prędkości na ul. Goleniowskiej do 40 km/h oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i na ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

W Zdrojach od piątku zamknięta dla ruchu będzie ul. Poległych od ul. Walecznych. Pojawią się tam też bariery uniemożliwiające przechodzenie pieszych przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych.

Piesi udający się z i do parkingu "Selgros" kierowani będą na przejście dla pieszych z sygnalizacją w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną - poinformował Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Ułatwieniem dla udających się na cmentarze ma być zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Ta zostanie wzmocniona, pojawią się też dodatkowe linie oznaczone literą "D".

Pojazdy komunikacji miejskiej przy Cmentarzu Centralnym powinny kursować co około trzy minuty. Ważna też jest informacja taka, że około stu sześćdziesięciu pracowników ZDiTM będzie pracowało na tzw. punktach informacyjnych. Oni będą informowali mieszkańców i przyjezdnych o wszystkich zmianach w komunikacji miejskiej - powiedział Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Prosimy szczególności kierujących o zwracanie uwagi na czasowe oznakowanie. W niektórych miejscach postój jest zabroniony i grozi konsekwencjami karnymi. Wystąpiliśmy również do centrów handlowych położonych koło cmentarzy o udostępnienie parkingów. Wstępnie otrzymaliśmy pozytywne informacje, a więc na tych parkingach będą państwo mogli zostawić samochód i dalej albo przemieszczać się pieszo, bądź skorzystać z komunikacji miejskiej - przekazał Marcin Charęza z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Służby apelują o zachowanie ostrożności

Sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zapewnia, że służby będą dbać o bezpieczeństwo zarówno odwiedzających cmentarze, jak i tych, którzy na cmentarze będą dojeżdżać.

Będziemy patrolować cmentarze pieszo, a także obserwować sytuację z powietrza za pomocą dronów i śmigłowca. Na Cmentarzu Centralnym pojawią się patrole policji konnej - dodał funkcjonariusz.

Służby apelują do wszystkich o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zalecają także zaopatrzenie się w elementy odblaskowe, aby zwiększyć swoją widoczność po zmroku.