07:24

Małopolska: Jak informuje Maciej Pałahicki, na razie ruch na głównych drogach jest płynny i nie ma doniesień o żadnych urtrudnieniach związanych z wypadkami czy kolizjami. Uważać trzeba na warunki na drogach - po wczorajszych opadach drogi na Podhalu są mokre, miejscami jest ślisko.

07:22

O ważnych zmianach w ruchu przy największym olsztyńskim cmentarzu w Dywitach informuje Piotr Bułakowski.



Na cmentarz w Dywitach możemy dojechać krajową "51", ale już prowadząca wzdłuż nekropolii ulica Wadąska jest teraz jednokierunkowa. Od strony Jagiellońskiej można dojechać tylko do Kieźlin, tam trzeba zostawić samochody. W dwóch kierunkach mogą poruszać się tylko autobusy komunikacji miejskiej. Przy cmentarzu przy ulicy Poprzecznej również wprowadzono drogi jednokierunkowe - trzeba uważnie patrzeć na nowe oznakowanie.

07:10

Zwiększa się ruch wokół cmentarzy w Warszawie. Jak informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, coraz więcej samochodów jest na drodze ekspresowej S8, na wysokości Cmentarza Powązkowskiego. W tej okolicy mogą zaskoczyć nowe zakazy wjazdu - między innymi na Okopowej oraz na ulicy Wólczyńskiej - to już w okolicy Cmentarza Północnego. Tam najłatwiej dowiezie teraz chętnych komunikacja miejska.

06:58

Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy wcześniej, w Toczniu przewróciła się ciężarówka, a jej ładunek wysypał się na jezdnię.

06:50

Mazowieckie: Koniec utrudnienia na dk 12, odc. Opoczno - Radom w miejscowości Przysucha, km 469. W wypadku zginęła tam jedna osoba.

06:34

Dzisiaj na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii - niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego lepiej pozostawić samochód w domu - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych kursować będą w godz. 7-19. Wyjątkiem są linie C11 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. "Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, dlatego te autobusy będą jeździły w godz. 7-21" - wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego. Sprawdź szczegóły!

06:30

06:24

Pomorze: Węzeł Cedry Małe na S7 pod Gdańskiem - awaria ciężarówki i częściowo zablokowany jeden z pasów. Krajowa "22" między Chojnicami i Czerskiem - trwa remont i w kilku miejcach przez cały dzień ruch sterowany będzie ręcznie - informuje reporter RMF FM Kuba Kaługa.

06:22

Przed cmentarzem na poznańskim Miłostowie jest nasz reporter Beniamin Piłat. Jak informuje, o poranku ruch jest bardzo spokojny, choć przed bramą cmentarza ustawiają się już pierwsze samochody. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości - do 30km/h. Co kilkadziesiąt metrów wyznaczono również zwężenia jezdni z dwóch do jednego pasa. Kierowcy parkują na pasach zieleni, bo dziś mogą to robić. Służby zachęcają, aby na cmentarze w Poznaniu dojeżdżać komunikacją miejską.