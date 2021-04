Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz wnosi o wyłączenie Julii Przyłębskiej z zapowiedzianej na poniedziałek rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie mają rozstrzygnąć, czy Adam Bodnar może pełnić urząd po zakończeniu kadencji, do czasu powołania jego następcy. Tym razem zarzuca on Przyłębskiej bezprawną manipulację składem orzekającym.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska / Marcin Obara / PAP

Adam Bodnar zwraca uwagę na zamianę sędziego Rafała Wojciechowskiego na Bartłomieja Sochańskiego, do której doszło zaledwie na dwa dni przed poprzednim, marcowym terminem rozprawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje to za działanie bezprawne, bo przepisy o Trybunale nie pozwalają na dowolną zmianę w składzie sędziów już wyznaczonych do rozpatrzenia sprawy. Nie dochowano także wymaganego prawem wymogu alfabetycznej kolejności wskazywania sędziów do składu orzekającego. RPO Adam Bodnar zwraca też uwagę, że do dziś, jako strona postępowania, nie został nawet o zmianie poinformowany, a dowiedział się o niej tylko z internetowej strony Trybunału.





Według RPO ujawnienie manipulacji powoduje, że osoba, która się jej dopuściła - Julia Przyłębska - powinna być wyłączona z udziału w rozprawie, bo nie gwarantuje obiektywizmu i bezstronności.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara znajdziesz <<< TUTAJ >>>





Wcześniej RPO składał do Trybunału wniosek o wyłączenie Przyłębskiej z rozpatrywania jego sprawy z powodu działalności jej męża. Ambasador Polski w Niemczech Andrzej Przyłębski ostro krytykował jego działalność w piśmie do Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w październiku 2020. Ambasador tłumaczył w nim, dlaczego nie zamierza wygłosić mowy powitalnej na uroczystości wręczenia polskiemu RPO Nagrody Dialogu. Stawiał Bodnarowi bezpośrednie zarzuty. "Profesor Bodnar podczas swojego urzędowania czynił wszystko, by spowolnić konieczne reformy wdrażane przez demokratycznie wybrany parlament i jego emanację, rząd" - pisał wtedy ambasador Przyłębski.

Zdaniem RPO Przyłębska nie powinna orzekać w jego sprawie właśnie ze względu na publiczne wypowiedzi jej męża. Wniosek został przez Trybunał odrzucony, jak dotąd jednak RPO nie otrzymał z TK ani samego postanowienia w tej sprawie, ani jego uzasadnienia.

Skierowany dziś do TK kolejny wniosek Trybunał powinien rozpatrzyć wniosek Rzecznika przed rozprawą, zapowiedzianą na godz. 14:00 w poniedziałek.