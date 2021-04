Chciałem zadeklarować, że jeśli zostanę wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich będę rzecznikiem polskiej wsi - zapowiedział kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich poseł Bartłomiej Wróblewski.

Bartłomiej Wróblewski / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W środę w Sejmie odbyła się konferencja kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzisiejsze spotkanie jest związane z czwartym obszarem, które uważam za najważniejszy - podkreślił Bartłomiej Wróblewski.

Wskazał, że wśród jego priorytetów są sprawy osób najsłabszych, w tym niepełnosprawnych i dzieci. Ale też seniorów, oraz osób, które są pozbawione mieszkania - zaznaczył. Po drugie mówię o konieczności obrony i zabiegania o te konstytucyjne prawa rodziny, do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, o wolność religijną. Trzecim obszarem są klasyczne wolności liberalne, czyli wolność słowa, prawo własności, wolność to prowadzenia działalności gospodarczej - tłumaczył.

Poinformował, że czwartym obszarem są sprawy polskiej wsi. Obejmuje to dwie grupy problemów. Z jednej strony chodzi o wolności i prawa polskich rolników, a z drugiej strony chodzi o wolności i prawa mieszkańców terenów wiejskich - powiedział.

Chciałem zadeklarować, że jeśli zostanę wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich będę rzecznikiem polskiej wsi - zadeklarował.

Tłumaczył, że jeśli chodzi o rolników to podstawową sprawą jest zagwarantowanie im prawa do prowadzenia działalności rolniczej. Dziś rolnicy borykają się z licznymi ograniczeniami tego prawa, tej wolności. Chodzi tu na przykład o kwestie prawa do produkcji rolniczej wysokiej jakości. Chodzi też o ograniczenie praw związanych ze szkodami rolniczymi powstającymi poprzez dzikie zwierzęta. Chodzi o trudności administracyjne, urzędowe związane z planami zagospodarowania przestrzennego, ograniczającymi możliwość wznoszenia budynków rolniczych, czyli prowadzenia działalności rolniczej - wyliczał.

Polscy rolnicy zmagają się z problemami nieuczciwej, nierównej konkurencji ze strony dużych koncernów, dużych podmiotów gospodarczych. Czasami narażeni są na ataki skrajnych organizacji lewicowych - dodał.

Wyjawił też swój plan na zmiany w biurze RPO, gdy zostanie wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym, żeby jednym z zastępców RPO była osoba odpowiedzialna za sprawy wsparcia mieszkańców polskiej wsi. Więc deklaruje, że jeden z zastępców będzie odpowiedzialny za sprawy polskiej wsi - powiedział.

Nie chodzi jednak o to, że będzie zastępca odpowiedzialny za te sprawy, ale także, że powstanie osobna komórka w biurze RPO. Komórka odpowiedzialna za wolności, prawa mieszkańców terenów wiejskich - podał.