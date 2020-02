W połowie marca na stronach Komisji Europejskiej zostanie opublikowane zaproszenie do konsultacji w sprawie przeglądu praworządności we wszystkich krajach UE - poinformował w Brukseli unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Raport dotyczący stanu praworządności we wszystkich krajach UE ma być gotowy we wrześniu.

