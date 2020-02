"Moim zdaniem postawa rządu powinna być bardzo twarda i negatywnie oceniam fakt, że premier Morawiecki pojechał tam i zaproponował trzy nowe ogólnoeuropejskie podatki. W tej swojej postawie przelicytował nawet Donalda Tuska, jeżeli chodzi o prounijność" - tak kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak skomentował w Łomży negocjacje ws. nowego budżetu Unii Europejskiej. "Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście szczytu unijnego to fakt, że premier Morawiecki nie odrzucił zdecydowanie tej zasady: środki za praworządność. Powiedział, że jest otwarty na rozmowy i że będą negocjować. W naszej ocenie nie powinno być na ten temat żadnej dyskusji. Nikt z zagranicy nie może nam dyktować co to jest praworządność" - podkreślił kandydat Konfederacji.

