"Sędzia Rafał Puchalski w czerwcu zeszłego roku pomagał internetowej hejterce dobrać właściwe słowa i zwroty w mailu, który później został wysłany do tysięcy członków Iustitii, by zdyskredytować szefa Stowarzyszenia Krystiana Markiewicza" – donosi Onet. Jak podkreśla portal: "Puchalski zgłaszał konkretne propozycje redakcyjne oraz był tą osobą, która zatwierdzała ostateczną treść hejterskiego maila ‘małej Emi’". Rafał Puchalski, przypomnijmy, znalazł się w gronie sędziów, przeciwko którym Krystian Markiewicz skierował do sądu pozew w związku z aferą hejterską.

