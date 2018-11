Prezydent Warszawy zaproponowała, by to Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pierwszeństwo mają uroczystości państwowe, czy zgromadzenia zarejestrowane na podstawie ustawy "Prawo o zgromadzeniach". Taki wniosek znalazł się w zażaleniu, złożonym wczoraj do Sądu Apelacyjnego. Sąd może dziś uchylić zakaz organizacji marszu. Jeśli jednak zgodzi się na propozycje ratusza – zakaz organizowania Marszu Niepodległości będzie obowiązywał.

