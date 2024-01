W najbliższych dniach nad Polską utrzyma się deszczowa i wietrzna aura - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dopiero w niedzielę pogoda zacznie się poprawiać - wiatr osłabnie, a opadów będzie coraz mniej.

Warszawa, Praska ścieżka przyrodnicza nad Wisłą / Arkadiusz Ziółek / East News

Prognoza pogody na piątek

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami prognozowany jest deszcz, a na wschodzie i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura w dzień wyniesie od około 0 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, ale po południu na zachodzie wzmagający się do dość silnego, w porywach do 70-75 km/h.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i w górach śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie o 10 cm do 15 cm.

Termometry pokażą maksymalnie od zera na Suwalszczyźnie do 6 stopni na zachodzie. Nadal będzie wietrznie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie i w centrum do 70-75 km/h, nad morzem do 85 km/h, wieczorem stopniowo słabnący.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę czeka nas poprawa pogody. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem wystąpią jedynie na wchodzie kraju. W nocy temperatura wyniesie od -2 do 2 stopni, a na Podhalu około -6 stopni.

W dzień termometry pokaż od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy jeszcze porywisty.

Prognoza na początek nowego tygodnia

Od poniedziałku do środy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W środę w wielu miejscach będzie słonecznie.

We wtorek na wschodzie i północy możliwe są słabe opady deszczu. Nocami miejscami na wschodzie temperatura spadnie do -4 stopni, na Podhalu do około -7 stopni. W dzień termometry pokażą 2-6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przejściowo w porywach do 60 km/h nad morzem, tylko we wtorek przeważnie słaby.

W czwartek czeka nas pogorszenie pogody. Będzie przeważać zachmurzenie duże z opadami deszczu, w górach śniegu. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Zrobi się nieco cieplej. Na zachodzie temperatura wzrośnie do 8 stopni, a na wschodzie do około 3 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Najsilniejsze porywy - do 55 km/h - spodziewane są na północy.