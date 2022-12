Boże Narodzenie to zawsze wyjątkowy czas. Chcemy Wam go jeszcze bardziej umilić i z tą myślą ułożyliśmy specjalny, wyjątkowy program świąteczny w Radiu RMF24. Tomasz Terlikowski zaprosi Was na ekumeniczną Wigilię. W Pierwszy Dzień Świąt Krzysztof Urbaniak zabierze Was w świat najlepszych filmów, a w świąteczny poniedziałek z Marcinem Jędrychem wybierzecie się w fantastyczną podróż i posłuchacie "Opowieści z dalekiej Północy".

/ RMF FM

Wigilijny program Radia RMF24 rozpoczniemy w sobotę o godz. 9. Przez 4 godziny będzie z Wami Marcin Jędrych. Nie zabraknie ciekawych rozmów i gości. Katarzyna Staszko zabierze nas do Laponii - tam porozmawiała z Irene Kangasniemi o tradycjach wigilijnych i kulinarnych tej krainy. Razem z Marleną Chudzio odwiedzimy dom państwa Malików w Krakowie. To będzie wspaniałe świąteczne spotkanie z najstarszą rodziną krakowskich szopkarzy. Te prawdziwe dzieła sztuki Malikowie tworzą już od pięciu pokoleń! Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, kiedy po raz pierwszy obchodzono Boże Narodzenie i jak ustalono datę świąt. Zajrzymy również do kuchni na ostatnie przedświąteczne przygotowania i opowiemy o najbardziej nietypowych wigilijnych potrawach.

O godz. 13 studio przejmie Tomasz Terlikowski razem ze swoimi gośćmi. Aż do godz. 17 potrwa ich ekumeniczne spotkanie, które umili Wam ostatnie przygotowania do wigilijnych wieczerzy. Czy możliwe jest porozumienie ponad podziałami? Czy ateistka, luteranka i katolik mogą zgodnie świętować Boże Narodzenie i opowiadać o tradycjach w swoim domu? Między innymi o tym będą mówić socjolożka, historyczka idei i publicystka profesor Karolina Wigura, teolożka i biblistka ewangelicka profesor Kalina Wojciechowska oraz aktor Tomasz Karolak. Przy wspólnym wigilijnym stole, w prawdziwie rodzinnej atmosferze, opowiedzą o tym, co ich łączy i dzieli, ale też o swoich najpiękniejszych świątecznych wspomnieniach. Po tym wigilijnym spotkaniu na antenie Radia RMF24 nie zabraknie też kolęd.

"Świąteczny Przewodnik Filmowy", Herody i wizyta w Jordanii

Pierwszy Dzień Świąt to często moment, gdy znajdujemy czas na dobre kino. W naszym programie znajdzie się więc "Świąteczny Przewodnik Filmowy". O klasykach, nowościach i filmach, które tradycyjnie kojarzą nam się ze świętami porozmawiamy z Dawidem Muszyńskim z portalu naekranie.pl i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, czyli "Zwierzem popkulturalnym". Rozpoczniemy też prawdziwe, małopolskie kolędowanie. Nasze studio odwiedzi grupa Herody z podkrakowskich Czajowic. Kolędnicy opowiedzą nam o tej wspaniałej tradycji, którą kultywują od pokoleń i oczywiście zaprezentują próbkę swoich muzycznych możliwości. Już nie o kolędach, ale o przebojach, bez których nie ma świąt, będzie mówić Paulina Sawicka. Przygotowała dla Was nieznane historie świątecznych utworów.

/ RMF FM

"To znak, że już święta!" to z kolei propozycja od korespondentów RMF FM. Bogdan Frymorgen opowie o wspaniałym koncercie kolęd w Cambrigde, który od 1918 roku transmitowany jest przez BBC, a co roku do jego wysłuchania zasiadają miliony Brytyjczyków. Ciekawostki z Francji i USA przygotowali także Marek Gładysz i Paweł Żuchowski. Razem z Anetą Łuczkowską odwiedzimy z kolei najstarszy chrześcijański kościół w Jordanii. Wszystkie te tematy pojawią się w programie Krzysztofa Urbaniaka od godz. 9 do 14.

"Opowieści z dalekiej Północy" w Radiu RMF24!

Na absolutnie magiczny program w Radiu RMF24 w świąteczny poniedziałek, 26 grudnia zaprasza Was natomiast Marcin Jędrych. Ten dzień upłynie nam wspólnie pod znakiem "Opowieści z dalekiej Północy". O dzikich miejscach, które fascynują, bo rządzi nimi przyroda, a nie człowiek, opowiedzą przyrodnik i dziennikarz Adam Wajrak, reporterka, autorka książek m.in. o Grenlandii i fotografka Ilona Wiśniewska, Asia Kananen, znana w sieci jako Ostra Finka, opisująca swoje życie i podróże za Kołem Podbiegunowym oraz prof. Nina Witoszek z Centrum Rozwoju i Środowiska Uniwersytetu w Oslo. W programie od godz. 9 do 14 połączymy się także z Polską Stacją Arktyczną Hornsund na Spitsbergenie, która prowadzi całoroczny monitoring środowiskowy i jest najdalej wysuniętą na północ stałą polską instytucją naukową.

/ RMF FM

Warto spędzić ten świąteczny czas z Radiem RMF24! Możemy Wam towarzyszyć także w podróży. Skorzystajcie z aplikacji mobilnych RMF24.pl i RMFOn. Cała redakcja życzy Wam spokojnego, magicznego i bardzo rodzinnego Bożego Narodzenia!