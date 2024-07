Zbigniew Ziobro nie stawi się dziś na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa. Rano do komisji wpłynęło zwolnienie lekarskie od byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Zbigniew Ziobro / Darek Delmanowicz / PAP

Zbigniew Ziobro dostarczył zwolnienie. Nie stawi się przed komisją

Zbigniew Ziobro został wezwany na świadka na poniedziałkowe posiedzenie komisji, które rozpoczyna się o godz. 10. Wiadomo już jednak, że były minister sprawiedliwości nie stawi się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Pozostaje pytanie, na kiedy komisja wyznaczy nowy termin przesłuchania?

Jak informuje reporter RMF FM, Jakub Rybski, jest duża szansa na to, że na razie nie zostanie wyznaczony kolejny termin. Chociaż zaświadczenie lekarskie, które rano wpłynęło do komisji zostało złożone w sposób poprawny i wskazuje termin zwolnienia do 7 lipca, znajduje się tam adnotacja, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jego przedłużenia.

Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem złośliwym przełyku z przerzutami do części żołądka. W przypadku pacjentów onkologicznych, takie zwolnienie może być przedłużone o kolejne 3 miesiące.

Komisja może teraz skorzystać z opinii biegłego, która pomoże ustalić najbliższy możliwy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry.

Przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka powiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia - mówiąc o powodzie nieobecności Ziobry - że do sekretariatu komisji wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Jakie zadania ma komisja ds. Pegasusa?

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.

Oprócz tego komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Bada też, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.