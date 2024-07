W Sejmie trwa posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych, na którym prezentowany jest raport końcowy z jej działań. Wiadomo, że w planach komisji są wnioski do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Magdalena Filiks, Karolina Pawliczak i Bartosz Romowicz na posiedzeniu komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych / Marcin Obara / PAP

Przewodnicząca komisji Magdalena Filiks zarzucała czołowym politykom Zjednoczonej Prawicy (m.in. Mateuszowi Morawieckiemu, Elżbiecie Witek, Jackowi Sasinowi, Mariuszowi Kamińskiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu) przyczynienie się do przygotowywania wyborów w sposób, który mógł pozbawić kilka milionów obywateli czynnego prawa wyborczego. Jej zdaniem rządząca wówczas większość usiłowała przeprowadzić wybory, które nie byłyby powszechne i tajne oraz w których nie byłoby technicznej możliwości przeprowadzenia drugiej tury w terminie 14 dni. Filiks podkreślała, że w warunkach pandemii kampanię wyborczą realnie mógł prowadzić tylko jeden kandydat: Andrzej Duda.

Kto sprawił, że wybory się nie odbyły?

Filiks nie zgodziła się z prezentowaną wielokrotnie przez polityków PiS-u opinią, że wybory zaplanowane na 10 maja 2020 r. nie odbyły się w wyniku działań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która była kandydatką KO na prezydenta, ale ostatecznie się wycofała. Przewodnicząca komisji powołała się na zeznania przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka. On wprost zeznał przed komisją, że pani Kidawa-Błońska była kandydatem i do tego rzecz się tylko sprowadza. Nie miała ona zatem żadnego wpływu na kwestię przeprowadzenia bądź też nieprzeprowadzenia tych wyborów - zaznaczyła. Na podstawie zgromadzonych dowodów komisja stwierdza, że to opozycja wewnętrzna w koalicji rządowej w postaci części polityków Porozumienia Jarosława Gowina powstrzymała wybory korespondencyjne - podkreśliła Filiks.

Posłanka KO tłumaczyła, że wybory korespondencyjne nie odbyły sie przez nieprzygotowanie legislacyjne, organizacyjne, a przede wszystkim brak porozumienia wśród ówczesnych rządzących. Koalicja rządowa nie zdążyła przygotować i przeprowadzić, zgodnie z prawem, wyborów w formule, jaką sobie wymyśliła i powinna dziś ponieść za to odpowiedzialność - podkreśliła szefowa komisji.

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Od 19 grudnia 2023 r. do 24 maja odbyła 26 posiedzeń, na których przesłuchała 33 świadków i biegłych.



Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały odbyć się 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii Covid-19. Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

Posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych / Marcin Obara / PAP

W maju część członków komisji zapowiedziała, że planują złożenie zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu IX kadencji Elżbietę Witek, byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, a także byłe kierownictwo Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za "sprawczość kierowniczą".