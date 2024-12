Polityk nawiązał do ogłoszonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przed wyborami na prezydenta Polski w połowie 2020 roku dwóch edycji akcji "Bitwa o wozy". Polegały one na tym, że gminy do 20 tys. mieszkańców, w których została odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymały wóz strażacki.

List gończy za Marcinem Romanowskim

W czwartek po południu Prokuratura Krajowa rozpoczęła ściganie posła Marcina Romanowskiego listem gończym.

To chyba pierwszy przypadek w Polsce, że poszukiwany listem gończym jest poseł bieżącej kadencji Sejmu, były wiceminister sprawiedliwości - mówił na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Według dotychczasowych ustaleń Marcin Romanowski nie opuścił strefy Schengen, nie kupował biletów lotniczych na swoje nazwisko ani nie przekraczał unijnej granicy. Śledczy zakładają jednak, że może przebywać za granicą. Po operacji, którą przeszedł - zniknął.

6 grudnia dobrowolnie, na własną prośbę z tej placówki medycznej się wypisał. Podejrzany Marcin Romanowski od 6 grudnia wyłączył telefony z sieci, nie loguje się i znanych nam telefonów nie używa - dodawał prokurator Nowak.

Śledczy przekonują jednak, że na wydanie Europejskiego Nakazu aresztowania i czerwonej noty Interpolu jest za wcześnie. Zawnioskują o takie działania dopiero, kiedy ustalą przybliżone miejsce pobytu Romanowskiego.

Potrzebujemy tej informacji, chociażby w jakimś stopniu prawdopodobnie i na dzień dzisiejszy jej nie mamy. Nie wiemy, gdzie przebywa podejrzany Marcin Romanowski - podkreślił prokurator Nowak.