Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 przekazał nowe informacje o stanie zdrowia chorującego na nowotwór przełyku Zbigniewa Ziobry. "Czeka go poważna operacja niebawem" - zdradził. "Rokowania, jeżeli chodzi o tę chorobę, są trudne. W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty" - dodał.

Zbigniew Ziobro - lider Suwerennej Polski, były minister sprawiedliwości / Wojciech Olkuśnik / East News

Kwestia stanu zdrowia lidera Suwerennej Polski pojawiła się w rozmowie w związku z tym, że ma on zostać w przyszłości wezwany przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

Pan minister Zbigniew Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. To my składaliśmy wniosek o to, żeby przesłuchać ministra Zbigniewa Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, ponieważ jest bardzo ciężko chory. Czeka go poważna operacja niebawem - tłumaczył w Radiu RMF24 Michał Wójcik - były wiceminister sprawiedliwości. Jak dodał, lider Suwerennej Polski chce przed komisją ujawnić manipulacje obecnej władzy ws. Pegasusa.

Wójcik o Ziobrze: Jest zdeterminowany, w dobrej formie psychicznej

Zdaniem Wójcika, przesłuchanie Ziobry przez komisję śledczą może być możliwe dopiero za kilka miesięcy. Polityk przyznał, że wczoraj późnym wieczorem rozmawiał z liderem Suwerennej Polski.

Ma zaawansowaną postać nowotworu przełyku. Rokowania, jeżeli chodzi o tę chorobę, są trudne - opisywał Wójcik. W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. 3 ośrodki to zdiagnozowały - dodał. Jak podkreślał, Ziobro "nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany, jest w dobrej formie psychicznej".

Chce powrócić do polityki, rozliczyć Tuska, Bodnara. Rozmawiałem z nim, jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, jest przed operacją - podsumował gość Radia RMF24.

Suwerenną Polską tymczasowo kieruje Patryk Jaki

W połowie grudnia 2023 r. Suwerenna Polska wydała krótki komunikat ws. sytuacji w partii. "Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością, wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro - Patryk Jaki" - wyjaśniono.

"Naszemu Prezesowi życzymy dużo sił i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Prosimy o uszanowanie prawa do prywatności Prezesa oraz jego rodziny w czasie rekonwalescencji" - dodano.