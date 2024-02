"Pani von der Leyen przyjeżdża w piątek. Zapraszamy ją na protest rolników" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik, odnosząc się do wizyty szefowej Komisji Europejskiej w Polsce. "Razem ze swoją przyjaciółką Donald Tusk może przyjechać. Zobaczy, co rolnicy myślą na temat Zielonego Ładu" - dodał.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

Michał Wójcik przekonywał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że rządzący "jednym ruchem mogą pomóc rolnikom". Zrobić to, co my zrobiliśmy, (...) nałożyć embargo na towary z Ukrainy. Wtedy nie będzie żadnego problemu - stwierdził polityk Suwerennej Polski. Rolnicy protestują także dla nas. Jeżeli nie będą produkowali, my nie będziemy mogli się żywić. Popieram protest rolników - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wójcik: Zapraszamy von der Leyen na protest rolników

Wójcik odniósł się też do krytykowanych przez protestujących rolników zapisów Zielonego Ładu. Komisja Europejska dokręca śrubę rolnikom. Na to nie powinniśmy się zgodzić - stwierdził jednoznacznie. Rolnicy zdecydowali się wyjść na ulice. Trzeba ich popierać - dodał.