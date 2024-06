Donald Tusk w piątek po szczycie Rady Europejskiej odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jednym z wątków, który poruszono, była kwestia polsko-ukraińskiej umowy o bezpieczeństwie. Premier stwierdził, że takowa jest już dopięta na ostatni guzik i "na 99 proc." zostanie podpisana jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie.

Donald Tusk / Rafał Guz / PAP

Premier Donald Tusk w piątek po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli był pytany na konferencji prasowej o kwestię umowy bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Ukrainą. Nasza umowa jest już praktycznie dopięta na ostatni guzik - odparł szef polskiego rządu.

Zaznaczył, że musi "wyważyć wspólnie z ministrem obrony narodowej bardzo dokładnie, jak możemy dalej pomagać Ukrainie". Ale w żaden sposób nie chcemy i nie możemy osłabić możliwości obronnych Polski. Tutaj jest do dogadania jeszcze kilka szczegółów - powiedział. Zastrzegł, że raczej chodzi o pewne sformułowania, a nie wątpliwości "co do zasady".

Tusk dodał, że w trakcie spotkania w Brukseli z prezydentem Ukrainy powiedział, że Polska będzie pomagać jego krajowi. Powiedziałem bardzo jasno: będziemy pomagać, bo wasze bezpieczeństwo, to jest nasze bezpieczeństwo, ale nie zrobimy niczego, co osłabi nasze bezpośrednie bezpieczeństwo, czyli nasze możliwości. Mówimy tu o myśliwcach, o uzbrojeniu, które jest czasami równie potrzebne Polsce jak Ukrainie - zaznaczył.

Na 99 proc. mogę powiedzieć, że w Warszawie, jeszcze przed szczytem NATO, podpiszemy wspólnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim tę umowę - zapewnił premier. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca, w 75. rocznicę powstania NATO.

Przebywający w Brukseli prezydent Ukrainy podpisał w czwartek wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem umowę o bezpieczeństwie. UE zobowiązuje się w niej do zapewniania Ukrainie i jej narodowi niezbędnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo i tak intensywnie, jak to konieczne.

Takie umowy zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie stanowią gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników dla Ukrainy. Porozumienia z Kijowem podpisały w czerwcu także Stany Zjednoczone i Japonia, a łącznie zrobiło to już 17 krajów, w tym część państw UE. W czasie szczytu umowy dwustronne z Kijowem zawarły także Litwa i Estonia.

Kaja Kallas prezentuje polskie stanowisko

Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej w czwartek przed północą zdecydowali o podziale najwyższych unijnych stanowisk. Przewodniczącą Komisji Europejskiej pozostanie Ursula von der Leyen, szefem Rady Europejskiej będzie Portugalczyk Antonio Costa, a obecna premier Estonii Kaja Kallas - szefową unijnej dyplomacji.

Donald Tusk powiedział w piątek rano na konferencji prasowej, że "mamy poważny powód, żeby wyjeżdżać dzisiaj z Brukseli w dobrym nastroju". Podkreślił, że decyzje zapadły praktycznie jednomyślnie, bo były tylko dwa przypadki braku poparcia dla tych kandydatur, które "z punktu widzenia naszych interesów są dobre i bezpieczne". Wskazując w tym kontekście na Ursulę von der Leyen zaznaczył, że Parlament Europejski musi jeszcze zatwierdzić jej kandydaturę na szefową KE.

Kaja Kallas - nasza kandydatka z regionu jako ten minister spraw zagranicznych UE, dla mnie to było bardzo ważne, żeby pani Kaja Kallas otrzymała tę nominację. Ma poglądy w sprawach nas interesujących - Rosji, Białorusi, Ukrainy, rozszerzenia UE - we wszystkich tych sprawach prezentuje praktyczne jeden do jeden polskie stanowisko - powiedział premier.

Na konferencji po posiedzeniu Rady Europejskiej Kallas powiedziała, że jej nominacja to "honor dla Estonii, która jest małym państwem należącym do Unii Europejskiej od 20 lat". Premierka Estonii napisała na X, że czuje się zaszczycona nominacją oraz podziękowała za zaufanie. "Musimy kontynuować współpracę, aby zapewnić, że Europa jest skutecznym globalnym partnerem i aby zapewnić naszym obywatelom wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt" - podkreśliła.

Donald Tusk chwalił Giorgię Meloni

Donald Tusk ciepło wyraził się również o premier Włoch Giorgii Meloni. Wszyscy rozumiemy, jak wielkie znaczenie dla solidarności europejskiej ma stanowisko Włoch i Giorgia Meloni za każdym razem świetnie zdaje ten egzamin solidarności europejskiej i wzajemnej lojalności, w szczególności jeśli chodzi o kwestie ukraińskie - podkreślił premier po szczycie w Brukseli.

Szef polskiego rządu powiedział, że włoska agenda jest bardzo podobna do polskiej. Gdy doszło do konfrontacji w sprawie europejskiej odpowiedzialności za obronę, za kopułę i za tarczę, pani premier Meloni jednoznacznie i bardzo silnie wspierała polski głos. Wydaje mi się, że te lody są przełamane - powiedział premier. Przyznał, że po poprzednim szczycie, 17 czerwca, na którym negocjowane były najwyższe stanowiska w UE, atmosfera nie była najlepsza w związku z tym, że wstępne propozycje personalne były negocjowane bez udziału Giorgii Meloni.

Atmosfera się uspokoiła i mam wrażenie, że będę dobrze współpracował z panią premier Meloni. Jesteśmy z innych rodzin politycznych, mamy inne poglądy na sprawy wewnętrzne, ale w sprawach europejskich na pewno się dogadamy - powiedział premier.

W jego ocenie Giorgia Meloni pozostaje największym autorytetem na prawicy w Parlamencie Europejskim. Uważa też, że szefowa włoskiego rządu nie będzie mobilizowała do głosowania przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen w PE. Pani Meloni była sceptyczna wobec kandydatury Kai Kallas i Antoniego Costy - dodał.

Trudny wybór przed PiS-em w PE

Donald Tusk w piątek po szczycie w Brukseli skomentował również możliwość utworzenia nowej grupy na prawicy w Parlamencie Europejskim z udziałem Prawa i Sprawiedliwości oraz z Fideszu premiera Węgier Viktora Orbana.

To nie jest tak, że od rana do wieczora myślę o tym, co będzie z deputowanymi pisowskimi w europarlamencie, w jakimś sensie to jest ich problem, że nie są w stanie zbudować większej rodziny politycznej. Mi będzie zależało na tym, żeby mieć z Włochami dobre kontakty, żeby - przepraszam za kolokwializm - przepychać różne projekty w sposób bezpieczny - powiedział.

Fidesz i Viktor Orban prezentują inne stanowisko niż Polska, więc to dla PiS-u też nie jest chyba łatwy wybór. Ja nie wiem, jak oni będą z Viktorem Orbanem robili politykę ukraińską. Trudno mi to sobie nawet wyobrazić. Mają na pewno jakiś kłopot - podkreślił premier.