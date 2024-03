W ubiegłorocznej edycji Sabalenka przegrała w finale z Jeleną Rybakiną. Tenisistka z Kazachstanu wycofała się z imprezy w tym roku z powodu problemów zdrowotnych.

Iga Świątek zagra z Caroline Wozniacki

W czwartek Iga Świątek, która w Kalifornii prezentuje bardzo dobrą formę, wygrywając trzy mecze bez straty seta, zmierzy się w ćwierćfinale z Dunką Caroline Wozniacki.

Niezależnie od wyniku tego spotkania przewaga Polki na liście światowej nad Sabalenką wynosić będzie co najmniej 1735 punktów, a przed rozpoczęciem zmagań w Kalifornii było to 1380. W przypadku jej triumfu, wzrosłaby do 2520 pkt.

W pierwszej rundzie w Indian Wells odpadły Magdalena Fręch i Magda Linette.

Wynik meczu 4. rundy:

Emma Navarro (USA, 23) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 2) 6:3, 3:6, 6:2