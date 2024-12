Choć we wpisie szefa rządu nie pojawiła się nazwa Ostatniego Pokolenia, można bez trudu się domyślić, że to nawiązanie do działań tej organizacji. Jej aktywiści od kilku dni blokują Wisłostradę. Budzą tym duże emocje wśród mieszkańców stolicy.

Postulaty Ostatniego Pokolenia związane z protestem w Warszawie są znane od dawna. Organizacja oczekuje przekazania 100 proc. pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny i wprowadzenia biletu za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całym kraju.

Działania Ostatniego Pokolenia skrytykował kilka dni temu Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Uważam, że sami sobie szkodzą. Abstrahując od tego jakich idei bronią, wszelkiego rodzaju blokady, po pierwsze szkodzą sprawie, a poza tym są niezgodne z prawem - stwierdził.

Kandydat na prezydenta RP z ramienia partii rządzącej krytykujący zwykłych ludzi za protestowanie w obronie podstawowego bezpieczeństwa siebie i swoich bliskich to absurd. Nasze protesty nie byłyby konieczne, gdyby politycy tacy jak Trzaskowski aktywnie nie napędzali kryzysu i nie ignorowali wszelkich ostrzeżeń ekspertów. To tak, jakby ktoś podpalił mi dom, a później krytykował to, że chcę go ugasić - tak na krytykę ze strony Trzaskowskiego odpowiadała cytowana w komunikacie Ostatniego Pokolenia 28-letnia Anna, uczestniczka blokady Wisłostrady.