W oświadczeniu wideo księżna Kate poinformowała o diagnozie. Wideo zostało nagrane w środę w Windsorze - podaje dziennik Daily Mirror. Chciałam skorzystać z okazji, aby osobiście podziękować za wszystkie wspaniałe przesłania pełne wsparcia i zrozumienia podczas mojej rekonwalescencji po operacji - powiedziała księżna.

W oświadczeniu księżna wspomniała o "niezwykle trudnych kilku miesiącach dla całej rodziny".

Kate potwierdziła, że rozpoczęła dalsze leczenie po okresie rekonwalescencji po pierwszej operacji.

Brytyjski premier Rishi Sunak zaapelował do mediów, by uszanowały prywatność książęcej pary. Jak podkreślił "cały kraj ma na uwadze dobro księżnej i życzy jej powrotu do zdrowia."