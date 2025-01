Cezary Tomczyk poinformował, że w związku ze sprawą zagubionych ponad 200 min przeciwpancernych wyciągnięto konsekwencje, zorganizowano szkolenia, sprawdzono wszystkie stany magazynowe. Wiceszef MON podkreślił, że miny były transportowane w stanie nieuzbrojonym.

Cezary Tomczyk / Adam Burakowski / East News

W styczniu media informowały, że latem ubiegłego roku w trakcie rozładunku pociągu z wojskowym sprzętem pod Szczecinem żołnierze nie wyładowali całości transportu; w pociągu pozostawiono miny przeciwczołgowe, które ostatecznie miały zostać odnalezione w magazynie firmy IKEA.

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poseł PiS Andrzej Śliwka zapytał przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej m.in., dlaczego opinia publiczna dowiedziała się o sprawie z doniesień medialnych, a nie bezpośrednio od resortu.

W lipcu 2024 r. osoby odpowiedzialne za rozładunek i przyjęcie środków bojowych na ewidencję nie zameldowały o fakcie braku mienia swoim przełożonym. Wcześniej jeden z żołnierzy złożył meldunek o zrealizowaniu transportu nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości i tym samym poświadczając nieprawdę - wskazał Tomczyk.

Z relacji wiceszefa MON wynika, że w dniach 12-16 lipca osoby odpowiedzialne za transport rozpoczęły poszukiwania we własnym zakresie bez powiadomienia o sprawie przełożonych. Jak dodał, miny były transportowane w stanie nieuzbrojonym - zgodnie z obowiązującą procedurą. Od samego początku w każdej z tych spraw był informowany Zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli pan prezydent Andrzej Duda - powiedział.

Tomczyk przekazał, że nieprawidłowości w transporcie zostały wykryte przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, a informacja ta została przekazana do Inspektoratu Wsparcia. Wtedy rozpoczęto kontrolę, powołano komisję w pierwszym i w drugim RBLogu i stwierdzono nieprawidłowości w przekazaniu i przechowywaniu środków bojowych. Niezwłocznie o powyższym zostały powiadomione wszystkie właściwe organy, zarówno nadzorcze, żandarmeria wojskowa, jak i służba kontrwywiadu wojskowego - zapewnił wiceszef resortu.

Szef MON wydał polecenie "wyciągnięcia surowych konsekwencji"

Podkreślił, że szef MON wydał wówczas polecenie "wyciągnięcia surowych konsekwencji" oraz zmiany procedur. Doszło też do szeregu szkoleń i do sprawdzenia wszystkich stanów magazynowych w tym zakresie - dodał.

Po doniesieniach medialnych w sprawie zagubionych min MON poinformowało, że gen. dyw. Artur Kępczyński został odwołany ze stanowiska szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przez ministra obrony. Nie podano powodów tej decyzji; według doniesień medialnych dymisja miała związek z zaginięciem min. Nowym szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych został gen. bryg. Dariusz Mendrala.

Cztery osoby z zarzutami

Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski informował PAP, że ws. zaginięcia min od sierpnia ub.r. prowadzone jest śledztwo. Dodał, że zarzuty w tej sprawie przedstawiono czterem osobom - trzem żołnierzom ze składu materiałowego Mosty (woj. zachodniopomorskie) i jednemu żołnierzowi ze składu materiałowego Hajnówka (woj. podlaskie). Dotyczą one - jak wyjaśniał prokurator - "braku nadzoru nad mieniem wojskowym w postaci min".

Płk Okoniewski wskazał, że dwóch z podejrzanych to oficerowie, a dwaj pozostali to podoficerowie; niektórzy przyznali się do zarzucanego im czynu. Wszyscy są wojskowymi w służbie czynnej. Poinformował, że sprawa dotyczy łącznie 240 min znajdujących się w kilku skrzyniach; wszystkie zostały odzyskane.

Ładunek odkrył pracownik PKP Cargo

Wyjaśnił, że podczas przyjmowania transportu niewłaściwie zliczono "to mienie i część transportu została w wagonie"; "dopiero po pewnym czasie zorientowano się, że nie wszystko zostało przyjęte". Dopytywany przez PAP płk Okoniewski wyjaśnił, że 240 min znajdowało się w jednym wagonie, który trafił na bocznicę kolejową przy magazynie firmy IKEA. To było pięć palet ze skrzyniami - powiedział.

Jak dodał, ładunek z minami odkrył pracownik PKP Cargo. Gdy dokonywał kontroli to stwierdził, że coś jeszcze jest w jednym z wagonów. A po prostu IKEA chciała z nich (wagonów - przyp. red.) skorzystać i poprosiła o ich opróżnienie, no i pojawił się problem - wskazał prok. Okoniewski.

Zgodnie z Kodeksem karnym, żołnierzowi, który nie dopełniając obowiązku lub przekraczając uprawnienia w zakresie ochrony lub nadzoru nad bronią czy amunicją powoduje choćby nieumyślnie ich utratę, grozi kara aresztu wojskowego albo więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.