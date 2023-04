3 maja Solidarna Polska zaprezentuje nową nazwę. Jak poinformował rzecznik ugrupowania Zbigniewa Ziobry Jacek Ozdoba, będzie to "nowy etap partii".

Solidarna Polska wkrótce zmieni nazwę / Jakub Kaczmarczyk / PAP

3 maja odbędzie się nasz kongres, gdzie zostanie zaprezentowana nowa nazwa - zapowiedział rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Istotnym elementem wydarzenia będą kwestie programowe - dodał.