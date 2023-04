Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odniósł się do poniedziałkowej informacji o wszczęciu przez prokuraturę śledztwa w jego sprawie. "Mogą starać się z was, ze mnie, zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy i ci, którzy ścigają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili" - powiedział lider były premier, nawiązując do słynnego filmu "Ścigany" z 1993 r. z Harrisonem Fordem w roli głównej.

Portal tvp.info podał w poniedziałek, że warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 r. przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku złożył skazany w aferze podsłuchowej biznesmen Marek Falenta. Odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla, której był współwłaścicielem.



Tusk nawiązał do informacji o śledztwie podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie.

Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z oskarżeniem, że ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla - powiedział lider PO. Ja już się przyzwyczaiłem do takich działań PiS-owskiej ekipy, które budzą równocześnie i śmiech, a czasami rozpacz - zaznaczył.



Tusk zapewnił też parlamentarzystów KO, że ta formacja wygra wybory "nie jednym głosem". Tylko musimy pomóc ludziom spełnić ten jeden podstawowy warunek - żeby się nie bać, żeby otwarcie mówić, co o tej ekipie (rządzącej - przyp. red.) myślimy. Nie ma takich miejsc w Polsce, które są skazane na rządy PiS-u - podkreślił lider Platformy.