"Zostałem uznany za osobę, której grożą prześladowania polityczne w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Mamy do czynienia z całą serią represji politycznych" – powiedział Marcin Romanowski w rozmowie z telewizją wPolsce24 Marcin Romanowski. Rząd Węgier udzielił posłowi PiS azylu.

Marcin Romanowski / Paweł Supernak / PAP

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury zadecydował o wydaniu za posłem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

W czwartek wieczorem obrońca posła PiS mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że węgierski rząd na wniosek Romanowskiego udzielił mu prawa do azylu. Informacje potwierdził portalowi mandiner.hu szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana - Gergely Gulyas.

"Mamy do czynienia z całą serią represji politycznych"

To kolejne potwierdzenie ze strony państwa węgierskiego, które jest członkiem Unii Europejskiej, faktu, że w Polsce mamy do czynienia z systemowym łamaniem praworządności, że w Polsce pod rządami Tuska, Bodnara, mamy do czynienia niestety z sytuacją, w której przedstawiciele partii opozycyjnych nie mogą liczyć na uczciwy proces - powiedział Romanowski w rozmowie z telewizją wPolsce24.

Nie mam zamiaru uciekać od odpowiedzialności. Jestem pierwszym, który jest zainteresowany, by wyjaśnić tę sprawę. Jest jeden fundamentalny warunek - ta sprawa musi być wyjaśniona przed niezawisłymi i bezpartyjnymi organami wymiaru sprawiedliwości. Z taką sytuacją w Polsce absolutnie nie mamy do czynienia - podkreślił, dodając: Mamy do czynienia z przestępcami.

Poseł PiS stwierdził, że został uznany za osobę, "której grożą prześladowania polityczne w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Mamy do czynienia z całą serią represji politycznych - zaznaczył.

Jak dodał, składając wniosek o azyl polityczny przedstawił obszerny opis dotyczący łamania praworządności w Polsce.