"Umówiliśmy się, że wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski"

Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć, że umówiliśmy się, że razem wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja - mówił Hołownia.

Wyraził nadzieję, że ten dzień "jest początkiem odwrócenia dwóch ważnych rzeczy, które powinny się dzisiaj w polskiej polityce odwrócić". Po pierwsze, odwrócenie tej tendencji czy tego myślenia: "a co to będzie jesienią, czy my wygramy, czy nie wygramy". Stajemy tutaj dzisiaj po to, żeby wam powiedzieć że wygramy. I, że właśnie dlatego robimy to porozumienie, że innej opcji nie zakładamy. To jest nasza strategia zwycięstwa - powiedział Hołownia.

Jak dodał, druga rzecz, "która powinna tutaj jasno paść, to ta, że: dość już tej polityki, która zwraca się ku politykom, ku ich sporom, ku ich problemom i układankom". Jak mówił, potrzeba takiej polityki, która "zwraca się ku Polakom, ku wyborcom, ku tym, o których w całej polityce powinno chodzić".

Według ostatniego sondażu United Surveys dla RMF FM ten sojusz może liczyć na niemal 14 proc. poparcia.